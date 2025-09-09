Yeni Şafak
Doha'daki saldırı sonrası siyonist akademisyenden Türkiye tehdidi: Bugün Katar yarın Türkiye

Nisa Nur Çavuşoğlu
18:099/09/2025, Salı
Doha'daki saldırı sonrası İbrani Üniversitesi Öğretim Üyesinden Türkiye tehdidi: Bugün Katar, yarın Türkiye
Doha'daki saldırı sonrası İbrani Üniversitesi Öğretim Üyesinden Türkiye tehdidi: Bugün Katar, yarın Türkiye

İsrail’in Doha’da Hamas bürosunu hedef aldığı saldırı sonrası Hamas liderleri suikasttan kurtuldu. Dünya kamuoyunda tepki çeken saldırının ardından İsrailli akademisyen Meir Masri, “Bugün Katar, yarın Türkiye” diyerek tehdit mesajı paylaştı.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas bürosuna saldırdı. İsrail basını geçtiğimiz günlerde, Washington yönetiminin yeni kapsamlı ateşkes teklifini İsrailli aktivisit Gershon Baskin aracılığıyla Hamas'a ilettiğini aktarmıştı. Ateşkes müzakerelerinin görüşüldüğü sırada saldırının gerçekleşmesi dünya kamuoyunda büyük tepkiye sebep oldu.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna göre Hamas kaynakları, liderlerinin İsrail suikastından kurtulduğunu açıkladı. Al Jazeera'nın Hamas kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Doha'da Hamas'ın lider kadrosunun toplantı yaptığı merkezi hedef aldığı belirtildi.

Türkiye'ye karşı alçak tehdit

Saldırının ardından İsrail’den Türkiye’ye yönelik tehdit içerikli açıklamalar geldi. İbrani Üniversitesi Öğretim Üyesi Meir Masri, Türkiye'yi tehdit eden paylaşım yaptı. X hesabından paylaşım yapan Masri, "Bugün Katar, yarın Türkiye" ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniyye'nin fotoğrafını paylaştı.


