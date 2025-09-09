Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Katar'dan İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama: Cevap verme hakkımız saklı

Katar'dan İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklama: Cevap verme hakkımız saklı

23:369/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Sani, İsrail'in saldırısının ardından dost ve kardeş ülkelerle atılacak adımları görüştüklerini söyledi.
Sani, İsrail'in saldırısının ardından dost ve kardeş ülkelerle atılacak adımları görüştüklerini söyledi.

İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan saldırı düzenledi. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, beş Hamas üyesinin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ifade eden Sani, "Bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tutuyoruz." dedi. Sani yaptığı açıklamada saldırıyı "kendisini bölgenin kabadayısı olarak gören İsrail’in devlet terörü olarak" nitelendirdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını "kendisini bölgenin kabadayısı olarak gören İsrail’in devlet terörü olarak" nitelendirerek, "saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuklarını" vurguladı.

Al Sani, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Katar'ın egemenliğinin ihlal edilmesine müsamaha göstermeyeceğini ve bu açık saldırıya yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu vurguluyoruz." dedi

"Bu ancak bir devlet terörü olarak ifade edilebilir"

Katar Dışişleri Bakanı, "İsrail, Doha’ya yönelik alçakça bir saldırı gerçekleştirmiştir ve bu ancak bir devlet terörü olarak ifade edilebilir. Saldırı, Hamas liderliğinin Gazze müzakerelerine ilişkin toplantısı sırasında gerçekleşti. Bugün yaşananlar devlet terörüdür, bölgesel güvenlik ve istikrarı bozma girişimidir." Şeklinde konuştu.

Gazze müzakerelerinin Washington’un önerisini görüşmek üzere Doha’da devam ettiğini belirten Al Sani, İsrail’in bölgede kabadayılık yaptığını vurgulayarak, " İsrail, barış için her fırsatı sabote ediyor." İfadesini kullandı.

"Dost ve kardeş ülkelerle atılacak adımları görüştük"

Al Sani, İsrail’in Doha’ya yönelik saldırısıyla ilgili olarak dost ve kardeş ülkelerle temaslarda bulunduklarını ve atacakları adımları görüştüklerini kaydetti.



#israil
#Katar
#Saldırı
#Hamas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ 2025: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) nedir, kimleri kapsıyor? TES ne zaman yürürlüğe girecek? Detaylar belli oldu