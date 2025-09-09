Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri ile İsrail'in saldırısını görüştü: 'Ortak adım' vurgusu

22:349/09/2025, Salı
Katar Emiri Al Sani ile Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsrail’in Katar’daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısı ve atılacak ortak adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in bölgedeki çatışma, gerilim ve istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan, dost ve müttefik Katar’ın egemenliğini de açıkça ihlal eden saldırısını lanetlediğini ifade etti.

"Türkiye tüm imkanlarıyla Katar'ın yanında"

Menfur saldırıda şehit olanlar için taziyelerini sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin tüm imkanlarıyla Katar Devleti’nin ve halkının yanında olacağını belirtti.

İki lider, Gazze’deki katliamın bir an önce durdurulması için birlikte çalışmaya devam etme konusunda mutabık kaldı.

#Recep Tayyip Erdoğan
#Katar
#İsrail
