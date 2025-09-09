İsrail'in Katar'daki saldırısına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hedeflerimize hizmet etmiyor

Hamas, saldırıda beş üyelerinin şehit olduğunu duyurdu.

Alçak saldırıya dünyadan tepkiler yağarken, soykırımcı devletin suç ortağı ABD'nin nasıl bir tepki vereceği merak edilirken Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Beyaz Saray, ABD’nin Katar’ı İsrail saldırısı konusunda uyardığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırının ardından İsrail ve Katar ile görüşme yaptığını açıkladı.

Açıklamada Trump’ın Katar’a bir daha böyle bir saldırının olmayacağına dair güvence verdiği de belirtildi.