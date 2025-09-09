Yeni Şafak
İsrail'in Katar'daki saldırısına ilişkin ABD'den ilk açıklama: Hedeflerimize hizmet etmiyor

Trump’ın saldırının ardından İsrail ve Katar ile görüşme yaptığı belirtildi.
Trump’ın saldırının ardından İsrail ve Katar ile görüşme yaptığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının "İsrail veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmediğini" belirtti. ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırının ardından İsrail ve Katar ile görüşme yaptığı belirtilen açıklamada Trump'ın Katar’a bir daha böyle bir saldırının olmayacağına dair güvence verdiği de kaydedildi.

Terör devleti İsrail, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan hava saldırısı düzenledi.

Hamas, saldırıda beş üyelerinin şehit olduğunu duyurdu.

Alçak saldırıya dünyadan tepkiler yağarken, soykırımcı devletin suç ortağı ABD'nin nasıl bir tepki vereceği merak edilirken Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Beyaz Saray, ABD’nin Katar’ı İsrail saldırısı konusunda uyardığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın saldırının ardından İsrail ve Katar ile görüşme yaptığını açıkladı.

Açıklamada Trump’ın Katar’a bir daha böyle bir saldırının olmayacağına dair güvence verdiği de belirtildi.



