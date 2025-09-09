İsrail'in Katar'daki saldırısında beş Hamas üyesi şehit oldu

Hamas, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetine yönelik saldırısına sert tepki gösterdi.

Örgütün yazılı açıklamasında saldırı, "Siyonist işgal güçlerinin hain suikast girişimi, iğrenç bir suç, apaçık bir saldırganlık ve tüm uluslararası norm ve yasaların ihlalidir." sözleriyle nitelendirildi.

"Anlaşmaya varma şansını baltalıyor"

Açıklamada, saldırının sadece Hamas’a değil, aynı zamanda arabuluculuk rolü üstlenen Katar’ın egemenliğine de yönelik bir saldırı olduğu vurgulandı.

Hamas, Katar’ın Mısır ile birlikte ateşkes ve esir takası konusunda önemli bir çaba yürüttüğünü hatırlatarak, "Bu durum işgalin suç niteliğini ve herhangi bir anlaşmaya varma şansını baltalama arzusunu bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı.

Hamas'ın beş üyesi şehit oldu

Saldırıda müzakere heyetinden Cihad Labad (Ebu Bilal), Hammam Al-Hayya (Ebu Yahya) – Hamas Siyasi Büro üyesi Dr. Halil Al-Hayya’nın oğlu –, Abdullah Abdul Wahid (Ebu Halil), Moamen Hassouna (Ebu Omar) ve Ahmed el-Memluk (Ebu Malik)’in yaşamını yitirdiği açıklandı. Hamas ayrıca Katar İç Güvenlik Kuvvetleri’nden Onbaşı Badr Saad Muhammed El-Humaidi’nin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet dilendi.

"Saldırıdan ABD de sorumlu"

Hamas, saldırının ABD Başkanı Donald Trump’ın son önerisinin görüşüldüğü sırada gerçekleştiğine dikkat çekerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun anlaşmaya varma niyetinde olmadığını vurguladı.

"Netanyahu ve hükümeti bilinçli olarak tüm fırsatları ve uluslararası çabaları engelliyor; direnişin elinde tuttuğu esirlerin hayatlarını, devletlerin egemenliğini ve bölgenin güvenliğini hiçe sayıyor." ifadeleri kullanıldı. Hamas, bu saldırıdan İsrail’le birlikte ABD yönetimini de sorumlu tuttu.

"İşgalciye baskı yapın, soykırımı durdurun"

Açıklamanın devamında, saldırının İsrail’in 'soykırım, etnik temizlik, aç bırakma ve zorla yerinden etme' politikalarının bir parçası olduğu ileri sürüldü. Hamas, dünya ülkelerine, Birleşmiş Milletler’e ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak, "Kardeş Katar Devleti’ne karşı yapılan bu canice saldırıyı kınayın, işgalciye baskı yapın, soykırım ve etnik temizlik savaşını durdurun ve Filistin halkının özgürlük mücadelesini destekleyin." ifadelerini kullandı.

"Bu terör suçları direnişimizi engelleyemeyecek"

Hamas, saldırının örgütün tutumunu değiştirmeyeceğini vurgulayarak, "Bu korkakça suikast girişimi halkımıza yönelik saldırıların durdurulması, işgal ordusunun Gazze’den tamamen çekilmesi, gerçek bir esir değişimi ve yeniden yapılanma konularındaki taleplerimizi geri adım attırmayacaktır." dedi.

Açıklamada, "Bu terör suçları hareketimizin ve liderliğimizin kararlılığını zayıflatamayacak, halkımızın ulusal haklarına bağlılığımızı ve Kudüs başkentli bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar direniş yolunda ilerlememizi engelleyemeyecektir." ifadelerine yer verildi.







