Türkiye'den İsrail'in Katar'daki saldırısına tepki: Alçakça saldırıyı lanetliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırıyı kınayarak, "Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız." açıklamasını yaptı.

"Saldırıyı lanetliyoruz"

Dışişleri Bakanlığı tarafından İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’ya düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetine yönelik düzenlediği saldırıyı lanetliyoruz. Ateşkes müzakereleri devam ederken Hamas müzakere heyetinin hedef alınması, İsrail’in barışa ulaşmayı değil, savaşı sürdürmeyi amaçladığını göstermektedir. Bu saldırıyla beraber, İsrail’in bölgede hedef aldığı ülkeler listesine ateşkes müzakerelerine arabuluculuk yapan Katar da eklenmiştir. Bu durum, İsrail’in bölgedeki yayılmacı siyasetinin ve terörizmi bir devlet politikası olarak benimsediğinin açık bir kanıtıdır" ifadelerine yer verildi.

"Türkiye, Katar'ın yanında"

Türkiye’nin Katar’ın yanında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Egemenliğini ve güvenliğini hedef alan bu alçakça saldırı karşısında Katar’ın yanında yer almaktayız. Uluslararası topluma İsrail’in Filistin’de ve bölgede devam eden saldırganlığının durdurulması için baskı yapılması yönündeki çağrımızı bir kez daha yineliyoruz" denildi.







