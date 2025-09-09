Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Katar'daki saldırısına tepki: Barbarca bir terör eylemi

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Katar'daki saldırısına tepki: Barbarca bir terör eylemi

Semih Bozkuş
18:069/09/2025, Salı
G: 9/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Katar'da barış müzakerelerini yürüten Hamas heyetini hedef alan saldırısını kınadı. Saldırının barbarca bir terör eylemi olduğunu ifade eden Çelik, "İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Katar’da gerçekleştirdiği saldırı barbarca bir terör eylemidir.

Bu barbarca saldırı, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. İsrail bu terör eylemiyle barış için arabuluculuğa ve ateşkese düşman olduğunu bir kere daha göstermiştir.

Dost ve kardeş Katar’ın güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı lanetliyoruz.

İsrail’in Katar topraklarında Hamas müzakere heyetini hedef alması, barış ve ateşkes çağrısı yapan tüm ülkelerin hedef alınması demektir.

Hamas heyetine müzakere çağrısı yapıp, ardından hedef almak, barbarca terör eylemidir.

İsrail, barış isteyen tüm ülkeleri hedef almıştır."


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Ömer Çelik
#Katar
#İsrail
#Saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Günahlardan bağışlanma af duası: Tövbe ve istiğfar duası yapılışı