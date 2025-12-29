Türkiye-Ermenistan hattında yeni adım: Vize işlemlerinde kolaylık sağlanacak

İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir.