Türkiye-Ermenistan hattında yeni adım: Vize işlemlerinde kolaylık sağlanacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı aldığını duyurdu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada,
Türkiye ile Ermenistan
Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde yeni bir adım atıldığı belirtildi.
Vize sürecinin kolaylaştırılması yönünde karar alındı
Yapılan açıklamada, Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerine yönelik vize işlemlerinin daha pratik hale getirilmesine karar verildiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:
- İki ülkenin diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle ücretsiz olarak e-vize alabileceklerdir. Bu vesileyle, Türkiye ve Ermenistan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecini, tam normalleşme hedefiyle ön koşulsuz olarak sürdürmek konusundaki taahhütlerini bir kere daha teyit etmektedir.
