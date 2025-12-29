Kaybolan MH370 uçağı 11 yıl sonra yeniden aranacak

Malezya Havayolları’na ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının gizemini çözmeye yönelik arama çalışmaları, 11 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi. Malezya hükümeti, okyanus tabanı araştırmaları konusunda uzman Ocean Infinity şirketi ile iş birliği yaparak yeni bir arama sürecini başlatıyor.

Yetkililer, aramaların yarından itibaren 55 günlük bir süre boyunca aralıklarla yürütüleceğini bildirdi.

"Ücret alınmaz" anlaşmasıyla yürütülecek

Arama faaliyetleri, "enkaz bulunamazsa ödeme yapılmaz" şartını içeren özel bir anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek. Buna göre, uçağın enkazının tespit edilmemesi halinde Ocean Infinity’ye herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Ancak enkazın bulunması durumunda şirkete 70 milyon dolar ödeme yapılacağı belirtildi. Şirketin, uçağın bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu düşünülen Hint Okyanusu’ndaki yaklaşık 15 bin kilometrekarelik alanı taraması planlanıyor.

MH370'in kayboluşu

MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmek üzere havalandı. Kalkıştan yaklaşık 38 dakika sonra rotasından sapan uçak, radardan kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Olay, havacılık tarihinin en kapsamlı ve en pahalı arama kurtarma operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Sonuçsuz kalan önceki aramalar

Uçağın kaybolmasının ardından başlatılan uluslararası arama çalışmalarına 26 ülkeden 60 gemi ve 50 uçak katıldı. Bu çok uluslu arama operasyonu 2017 yılında sona ererken, Ocean Infinity’nin 2018’de yürüttüğü arama çalışmaları da yaklaşık 3 ay sonra sonuç alınamadan tamamlandı.

Bugüne kadar uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçalar Hint Okyanusu kıyılarında bulunsa da ana enkaza ulaşılamadı.

Gizem ve tartışmalar sürüyor

MH370 vakası, modern havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Olayla ilgili olarak uçağın kasten düşürüldüğü, kaçırıldığı ya da pilot tarafından yönlendirilerek rotasından çıkarıldığı yönünde çok sayıda iddia ve komplo teorisi gündeme geldi.

2018 yılında yayımlanan resmi bir soruşturma raporunda, uçağın kontrol sistemlerinin bilinçli olarak manipüle edildiği tespit edilirken, bu müdahalenin nedeni netlik kazanmadı.



