Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Kaybolan MH370 uçağı 11 yıl sonra yeniden aranacak

Kaybolan MH370 uçağı 11 yıl sonra yeniden aranacak

17:0929/12/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Kayıp uçak
Kayıp uçak

Malezya, 2014 yılında 239 yolcu ve mürettebatıyla birlikte kaybolan MH370 sefer sayılı uçağın enkazını bulmak amacıyla arama çalışmalarını yarın yeniden başlatıyor.

Malezya Havayolları’na ait
MH370
sefer sayılı yolcu uçağının gizemini çözmeye yönelik arama çalışmaları, 11 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi. Malezya hükümeti, okyanus tabanı araştırmaları konusunda uzman Ocean Infinity şirketi ile iş birliği yaparak yeni bir arama sürecini başlatıyor.

Yetkililer, aramaların yarından itibaren 55 günlük bir süre boyunca aralıklarla yürütüleceğini bildirdi.

"Ücret alınmaz" anlaşmasıyla yürütülecek

Arama faaliyetleri,
"enkaz bulunamazsa ödeme yapılmaz"
şartını içeren özel bir anlaşma kapsamında gerçekleştirilecek. Buna göre, uçağın enkazının tespit edilmemesi halinde Ocean Infinity’ye herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Ancak enkazın bulunması durumunda şirkete 70 milyon dolar ödeme yapılacağı belirtildi. Şirketin, uçağın bulunma ihtimalinin en yüksek olduğu düşünülen Hint Okyanusu’ndaki yaklaşık 15 bin kilometrekarelik alanı taraması planlanıyor.

MH370'in kayboluşu

MH370 sefer sayılı uçak, 8 Mart 2014’te Kuala Lumpur’dan Pekin’e gitmek üzere havalandı. Kalkıştan yaklaşık 38 dakika sonra rotasından sapan uçak, radardan kayboldu ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Olay, havacılık tarihinin en kapsamlı ve en pahalı arama kurtarma operasyonlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Sonuçsuz kalan önceki aramalar

Uçağın kaybolmasının ardından başlatılan uluslararası arama çalışmalarına 26 ülkeden 60 gemi ve 50 uçak katıldı. Bu çok uluslu arama operasyonu 2017 yılında sona ererken, Ocean Infinity’nin 2018’de yürüttüğü arama çalışmaları da yaklaşık 3 ay sonra sonuç alınamadan tamamlandı.

Bugüne kadar uçağa ait olduğu düşünülen bazı parçalar Hint Okyanusu kıyılarında bulunsa da ana enkaza ulaşılamadı.

Gizem ve tartışmalar sürüyor

MH370 vakası, modern havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Olayla ilgili olarak uçağın kasten düşürüldüğü, kaçırıldığı ya da pilot tarafından yönlendirilerek rotasından çıkarıldığı yönünde çok sayıda iddia ve komplo teorisi gündeme geldi.

2018 yılında yayımlanan resmi bir soruşturma raporunda, uçağın kontrol sistemlerinin bilinçli olarak manipüle edildiği tespit edilirken, bu müdahalenin nedeni netlik kazanmadı.


#Malezya
#yolcu uçağı
#Okyanus
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Diyarbakır'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları