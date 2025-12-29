Irak’ta yeni Meclis Başkanı belli oldu

Oyların çoğunluğunu alarak Irak Meclisinin yeni Başkanı seçilen 45 yaşındaki Halbusi, dördüncü ve beşinci yasama döneminde Petrol ve Enerji Komisyonu Başkanlığı yapmıştı.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem çerçevesinde, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı da Kürtlerden seçiliyor.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan siyasi denklem çerçevesinde, Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni ve Cumhurbaşkanı da Kürtlerden seçiliyor.

Meclis Başkanlığı için Sünni siyasi çatı kuruluşu Ulusal Siyasi Konseyi'nin adayı Heybet Halbusi olurken, milletvekilleri Salim İsavi ve Amir Abdulcebbar da adaylığını açıklamıştı.