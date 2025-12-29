Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Anthony Joshua trafik kazası geçirdi

Anthony Joshua trafik kazası geçirdi

16:4129/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Büyük Britanyalı Anthony Joshua
Büyük Britanyalı Anthony Joshua

Britanyalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki boksörü taşıyan araç, Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.


Ogun Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.

#Anthony Joshua
#Boks
#Nijerya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi? 30 Aralık Diyarbakır'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları