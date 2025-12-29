Anthony Joshua trafik kazası geçirdi

Britanyalı eski dünya ağır sıklet boks şampiyonu Anthony Joshua, Nijerya'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, 36 yaşındaki boksörü taşıyan araç, Ogun-Lagos otoyolunda trafik kazasına karıştı.
Ogun Eyaleti Polis Departmanından yapılan açıklamada, Nijerya asıllı Joshua'nın hafif yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Joshua, 20 Aralık'ta sosyal medya fenomeni Jake Paul ile ABD'nin Miami kentinde ringe çıkmış ve rakibini 6. rauntta nakavt etmişti.