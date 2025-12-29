Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud yarın Türkiye’ye geliyor

Hasan Şeyh Mahmud - Recep Tayyip Erdoğan
Somali
Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Hasan Şeyh Mahmud
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 30 Aralık 2025’te Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.
İş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar görüşülecek
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye–Somali ilişkileri kapsamlı şekilde ele alınacak, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek
Görüşmelerde ayrıca Somali’nin terörle mücadelesindeki son gelişmeler, Federal Hükümetin ulusal birliği pekiştirme çabaları ve bölgesel meseleler masaya yatırılacak.
