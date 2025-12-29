Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etti: Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud yarın Türkiye'ye geliyor

Lokman Özdemir
17:43 29/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
Somali Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle 30 Aralık 2025’te Türkiye’yi ziyaret edecek. Görüşmede ikili ilişkiler, güvenlik iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Somali
Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Hasan Şeyh Mahmud
, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine 30 Aralık 2025’te Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak.


İş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar görüşülecek


Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye–Somali ilişkileri kapsamlı şekilde ele alınacak, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik adımlar değerlendirilecek


Görüşmelerde ayrıca Somali’nin terörle mücadelesindeki son gelişmeler, Federal Hükümetin ulusal birliği pekiştirme çabaları ve bölgesel meseleler masaya yatırılacak.



