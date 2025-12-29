Yeni Şafak
Somali'den İsrail'e tepki: Hukuka aykırı bu karardan dönün

Somali'den İsrail'e tepki: Hukuka aykırı bu karardan dönün

Abdüsselam Abdi Ali
Abdüsselam Abdi Ali

Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali, İsrail'in Somaliland'i tanımasıyla ilgili bölgesel ve küresel istikrarın korunması amacıyla bu ülkeyi "hukuka aykırı" kararını derhal geri almaya çağırdı.

Somali Dışişleri Bakanı
Abdüsselam Abdi Ali
, İsrail'in Somaliland'i tanıması sonrası Bakanlık merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Somali Dışişleri Bakanı Ali, Somali Federal Hükümeti'nin, bölgesel ve küresel istikrarın korunması amacıyla İsrail'i "hukuka aykırı kararını derhal geri almaya" çağırdığını ifade etti.

Ali, Somali Anayasası, Birleşmiş Milletler (BM) ve Afrika Birliği (AfB) ile tam uyum içerisinde, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü savunmak amacıyla gerekli tüm diplomatik ve hukuki adımları atacaklarını vurguladı.

İsrail, "Somaliland'i tanıyan tek ülke"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, "Somaliland'i tanıyan tek ülke" oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.



