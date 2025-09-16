Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun avukatından Halk TV'ye salvolar: Sahibiniz ülkeye neden gelemiyor?

Hüseyin Berk
22:1516/09/2025, Salı
Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, aleyhlerine haber yapan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nu hedef aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu cephesi, aleyhlerine haber yapan Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nu hedef aldı.

Halk TV, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaleme aldığı son köşe yazısında, CHP'deki şaibeli kurultay davasına değinmemesini 'Başka bir ülkede yaşıyormuş gibi' diyerek haberleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Bu habere, daha doğrusu kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir?" diye sorup Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 'müptezel' dedi.

CHP yandaşı Halk TV, şaibeli kurultay davası hakkında açıklama yapmaması üzerinden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, "Kılıçdaroğlu ısrarlı sessizliğini bozdu ama sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi konuştu" başlığını attı.

Bu habere Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Halk TV'ye salvolar: Sahibiniz ülkeye neden gelemiyor?

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı görevleri ve siyasi ziyaretler harici ülkeden çıkmadığını belirten Çelik,
"Peki paylaştığım bu habere, daha doğrusu kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir?! Yurt dışında hangi malikanelerde yaşamaktadır? Ülkeye neden gelememektedir? Kimlerle bağlantılıdır? Eline geçirdiği bu basın gücüyle, toplumu provoke etmekteki amacı nedir?"
diye sordu.

Bilindiği gibi; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmıştı. Mahiroğlu, Türk yargısına teslim olmadı.

"Ey müptezel"

Çelik, sözlerinin devamında, 'Ey müptezel' diyerek hedef aldığı Mahiroğlu'na,
"Bütün duvarları yalan haber afişleriyle kaplasan, bütün televizyonları ve basın-yayın organlarını ele de geçirsen, Milletimiz sonuçta vicdanına döner bakar, senin kim olduğunu kolaylıkla anlar. Senin peşini bırakan senden namert olsun.
" dedi.


