Halk TV, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaleme aldığı son köşe yazısında, CHP'deki şaibeli kurultay davasına değinmemesini 'Başka bir ülkede yaşıyormuş gibi' diyerek haberleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, "Bu habere, daha doğrusu kepazeliğe imza atan yayın organının sahibi nerededir?" diye sorup Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na 'müptezel' dedi.
CHP yandaşı Halk TV, şaibeli kurultay davası hakkında açıklama yapmaması üzerinden CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alıp, "Kılıçdaroğlu ısrarlı sessizliğini bozdu ama sanki başka bir ülkede yaşıyormuş gibi konuştu" başlığını attı.
Bu habere Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
Halk TV'ye salvolar: Sahibiniz ülkeye neden gelemiyor?
Bilindiği gibi; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında “ihaleye fesat karıştırmak” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarmıştı. Mahiroğlu, Türk yargısına teslim olmadı.