Gündem Halk TVnin sahibi Cafer Mahiroğlu Boğaza nazır lüks villasına kaçak kat çıktı İlk skandalı değil
POLİTİKA İSTANBUL

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu Boğaz'a nazır lüks villasına kaçak kat çıktı: İlk skandalı değil

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "CHP ve İYİ Parti'den para alıyorlar" dediği kanallar arasındaki Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu yine bir kaçak yapı skandalıyla gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl Asos'ta 'sit alanı' olarak kabul edilen bir bölgede restoran açan Cafer Mahiroğlu'nun bu kez Sarıyer'de boğaza bakan lüks villasına kaçak kat çıktığı öğrenildi. AK Parti, CHP'li İBB yönetiminin, Cafer Mahiroğlu'nun lüks villasının kaçak katına göz yummasına tepki gösterdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Halk TVnin sahibi Cafer Mahiroğlu Boğaza nazır lüks villasına kaçak kat çıktı: İlk skandalı değil
Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin CHP güdümündeki medya kuruluşlarına yönelik iddiaları kamuoyunda geniş yer edinmişti. İnce, "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İyi Parti'den her ay düzenli maaş alıyor" diyerek üç kurumu köşeye sıkıştırmıştı. Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce'nin iddiasını 'hizmet bedeli alıyoruz' ithamıyla yumuşatmaya çalışırken, CHP ve İP'ten para aldıklarını itiraf etmişti.

Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor
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Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV, Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor

Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Çanakkale'deki 'kaçak yapı' skandalından bir yıl sonra bu kez de Sarıyer'deki bir inşaatın resmi olmayan statüsünden ötürü gündeme geldi.

Boğaz'da çivi bile çakmanın mümkün olmadığı bölgedeki bu villada, Cafer Mahiroğlu'nun isteği üzerine çalışma başlatıldı. Villaya yapılan kaçak kat çalışmaları çevredekilerin de tepkisine neden oldu.

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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Mahiroğlu'nun kaçak yapısına dair ilk görüntüler paylaşılırken, mahalle sakinlerinin de şikayetçi olduklarına değinildi.

'NEMALANAN MEDYA KURULUŞLARI BİR BİR İFŞA OLUYOR'

Yapılan paylaşımda, "CHP Yönetimlerinden nemalanan medya kuruluşları bir bir ifşa olmaya devam ederken, boğaz ön görünümde kaçak inşaatın Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na ait olduğu ortaya çıktı. Kireçburnu İshak sokaktaki çalışma mahalle sakinlerinin tepkisini çekerek şikayet konusu oldu" ifadelerine yer verildi.

"İBB NEDEN GÖZ YUMUYOR"

İBB yönetiminin sessiz kaldığı bu kaçak yapılaşmaya AK Parti'den de tepki geldi.

AK Parti İstanbul yönetimi, "İBB'nin CHP'li yöneticisi Ekrem İmamoğlu'na soruyoruz; Sarıyer Kireçburnu'nda sahibinin Halk TV'nin patronu olduğu söylenen Boğaz'a hakim bu villadaki kaçak kata neden göz yumuyorsunuz?" diye sordu.

Merdan Yanardağ'dan 'CHP've İYİ Parti'den para alıyoruz' itirafı
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Merdan Yanardağ'dan 'CHP've İYİ Parti'den para alıyoruz' itirafı

İLK KAÇAK YAPI SKANDALI DEĞİL

Sosyal medyada yüzlerce etkileşim alan bu iddia akabinde Cafer Mahiroğlu'nun daha önce gündeme gelen Çanakkale'deki 'ruhsatsız' yapısını akıllara getirdi.

USULSÜZ İŞLETMEYE CHP'DEN 'TAM KADRO' KATILIM

Geçtiğimiz yıl Çanakkale Assos hattında Cafer Mahiroğlu'nun sit alanına kaçak yapı inşa ettiği ortaya çıkmıştı. Yapıya inşaat izni çıkmamasına ve inşaatın mühürlenmesine karşın Mahiroğlu, binayı işletmeye açmıştı. Bu açılışa da CHP'den üst düzey isimler katılım sağlamıştı.

'Usulsüz' yapının açılışına katılan CHP'li isimler şöyle:

  • Veli Ağbaba (CHP Gn.Bsk.Yrd.)
  • Muharrem ERKEK (CHP G.Bsk.Yrd)
  • Seyit TORUN (CHP Gn.Bsk.Yrd.)
  • Ali Mahir BAŞARIR (CHP Mersin Mv.)
  • Mahmut TANAL (CHP İstanbul Mv.)
  • Ensar AYTEKİN (CHP Balıkesir Mv.)
  • Tahsin TARHAN (CHP Kocaeli Mv.)
  • Ülgür GÖKHAN (Çanakkale Bld.Bşk.)
  • Mesut BAYRAM (Ayvacık Bld.Bşk)
  • Mustafa Özacar (Gelibolu Bld Bşk)
  • Hakan Can (Bozcada Bld Bşk)
  • Erdal Doğan (Çardak Bld Bşk)

RUHSAT TALEBİ GERİ ÇEVRİLDİ

Ayvacık İlçe Özel İdare Müdürlüğü ise, konuya ilişkin olarak yaptıkları açıklamada, inşaat yapılan bölgenin 2. Derece Doğal Sit Alanı olarak geçtiği ve kanuna göre izin alınmadan yapım aşamasına başlandığı belirtilmiş; konunun Savcılığa taşınılacağı ve yapının yıkılacağı vurgulanmıştı. Açıklamada ayrıca, Cafer Mahiroğlu'nun işletme için ruhsat izni talep ettiği ancak bu talebin geri çevrildiği bilgisine de yer verilmişti.

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Muharrem İnce: CHP ve İYİ Parti her ay Halk TV Tele 1 ve KRT'ye maaş ödüyor
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 'Halk TV, Tele 1, KRT, CHP'den ve İYİ Parti'den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim.' dedi. Son zamları bilmediğini söyleyen İnce, 'Bizi haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar.' ifadelerini kullandı.

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Fonlandığını itiraf eden Yanardağ'ın geçen yılki sözleri yeniden gündemde: Fon alandan gazeteci olmaz
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Halk TV, Tele1 ve KRT'yi CHP ile İYİ Parti'nin fonladığını iddia etmesinin ardından açıklamalarda bulunmuş, kanalın fonlandığını itiraf etmişti.Yanardağ'ın itirafı geçtiğimiz yıl fonlanan gazetecilerle ilgili eleştirilerini akıllara getirdi. Yanardağ yine bir yayınında çeşitli kuruluşlardan para alan gazetecilerle ilgili 'Fon alandan gazeteci olmaz' demişti.


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