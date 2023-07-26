Cafer Mahiroğlu, CHP'nin maaş bağlayarak trol orduları oluşturduğunu söyledi.
Yaşananlar sıcaklığını korurken gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan Mahiroğlu, kaosu körükleyecek açıklamalarına yenilerini ekledi.
"Eren Erdem çocuk evrenini geçirmemiş, ergen birisi"
"CHP başka kanalları da fonladı" itirafı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu: CHP trollere para yağdırıyor
CHP'nin trol ağını Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı
Yeni Şafak 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesabın sürekli sahte içerik ürettiği ortaya çıkmıştı.
"Eren Erdem yeni trol ağı hazırlığında" demiştik!
Yeni Şafak okuyucuları, CHP’nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Eren Erdem’in yeni trol ağı kurmak için bazı iletişim ve reklam ajanslarıyla görüşüp bir havuz oluşturduğunu da geçtiğimiz günlerde öğrenmişti.