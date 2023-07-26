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Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu: CHP trollere para yağdırıyor

CHP yönetimi, partideki 'değişim' hareketini destekleyen yayınlar yapan Halk TV ile anlaşmalarını sonlandırdı. Kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu, sözleşmeyi feshettiğini öne sürdüğü CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i hedef alıp, "Çocukluk evrenini geçirememiş, ergen düşüncesine sahip birisi" ifadelerini kullandı. Sözlerinin devamında CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahseden Mahiroğlu, "Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor" dedi. Hatırlanacağı üzere CHP'nin trol ordusunu ilk olarak Yeni Şafak gündeme getirmiş ve ofislerine kadar görüntülemişti.

00:57 . 26/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cafer Mahiroğlu, CHP'nin maaş bağlayarak trol orduları oluşturduğunu söyledi.

Cafer Mahiroğlu, CHP'nin maaş bağlayarak trol orduları oluşturduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Halk TV ile sözleşmelerini feshetti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, partilerinin Halk TV ile arasındaki protokolü tek taraflı feshettiğini bildirip,
"Halk TV isimli televizyon kanalı ile partimiz arasında yapılmış olan ve Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay denetimine tabi 1 Ocak 2023 tarihli protokolün 6.3. maddesi kapsamında, partimiz tek taraflı fesih hakkını kullanmış, Halk TV ile tüm ilişkimiz sona ermiştir.
" ifadelerini kullandı.
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu, Eren Erdem için
"Kime hizmet ettiği belli olmayan karanlık genel başkan yardımcınız
" ifadesini kullandı.

Yaşananlar sıcaklığını korurken gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan Mahiroğlu, kaosu körükleyecek açıklamalarına yenilerini ekledi.



"Eren Erdem çocuk evrenini geçirmemiş, ergen birisi"

Eren Erdem'i
"Çocukluk evrenini geçirememiş, ergen düşüncesine sahip birisi"
olarak niteleyen Mahiroğlu,
"Atatürk'ün kurduğu partide genel başkan yardımcısı koltuğunda oturamaz."
diye konuştu.

"CHP başka kanalları da fonladı" itirafı

CHP'nin başka kanallarla da benzer anlaşmalar yaptığını itiraf eden Mahiroğlu,
"Kime hizmet ettiği, o koltuğa nasıl oturduğu belli olmayan şahsa soruyorum, CHP-Halk TV anlaşmasını niye iptal ettiniz? Başka yerlerle de bu anlaşmayı yaptınız mı, yaptıysanız iptal ettiniz mi?"
diye sordu.

Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu: CHP trollere para yağdırıyor

Sözlerinin devamında CHP'nin paralı bir trol ordusu olduğundan bahseden Mahiroğlu,
"Bir takım YouTuber'lara gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor"
dedi. Hatırlanacağı üzere CHP'nin trol ordusunu ilk olarak Yeni Şafak gündeme getirmiş ve ofislerine kadar görüntülemişti.

CHP'nin trol ağını Yeni Şafak ortaya çıkarmıştı

Yeni Şafak 5 Mayıs 2023 tarihli manşetinde, HDP’nin de desteklediği Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arkasında, 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağı olduğunu ortaya çıkarmıştı. Sandık güvenliğine gölge düşürmek ve toplumda güven sorunu oluşturmak için yüksek takipçili 121 hesabın sürekli sahte içerik ürettiği ortaya çıkmıştı.

"Eren Erdem yeni trol ağı hazırlığında" demiştik!

Yeni Şafak okuyucuları, CHP’nin Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirilen Eren Erdem’in yeni trol ağı kurmak için bazı iletişim ve reklam ajanslarıyla görüşüp bir havuz oluşturduğunu da geçtiğimiz günlerde öğrenmişti.

Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti
Kılıçdaroğlu'nun maskesini Yeni Şafak düşürmüştü: Başsavcılık Bay Kemal'in trol ağına karşı harekete geçti

Yeni Şafak, geçtiğimiz hafta yayınladığı haber ile HDP destekli Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'daki 40 milyon sosyal medya kullanıcısına aynı anda ulaşabilen devasa bir trol ağını deşifre etmişti. Gün yüzüne çıkan devasa trol ağı Türkiye'de geniş yankı uyandırırken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da söz konusu trol ağına karşı harekete geçti. Başkanlık, dezenformasyon içeriği yayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da İletişim Başkanlığının suç duyurusu üzerine sosyal medya ağları üzerinden birlikte hareket ederek dezenformasyon içerikleri oluşturdukları iddia edilen hesap kullanıcılarına yönelik soruşturma başlattı.

Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik 'Twitter'daki siyasi manipülasyonları' anlattı: Toplumsal travmayı tetikliyor doğrunun gerçek olduğuna inanmıyorsunuz
Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik 'Twitter'daki siyasi manipülasyonları' anlattı: Toplumsal travmayı tetikliyor doğrunun gerçek olduğuna inanmıyorsunuz

Yeni Şafak Yazarı Ersin Çelik, TRT Haber canlı yayınında, Twitter üzerinden yürütülen 'siyasi manipülasyonları' anlattı. Cep telefonlardaki uygulamaların insanları 'kaydetme ve üçüncü servislere paylaşma hakkı' tanımladığını vurgulayan Çelik, "Uygulamaların para istememesinin temel nedeni de bu, onu işleyip daha büyük paralara servis etme meselesi" diye konuştu. Terör örgütlerinin sadece dağda, mağaralarda varlığını sürdürmediğini ifade eden Çelik, "FETÖ ve PKK sosyal medya üzerinden ciddi operasyonlar yapıyor. Ağ, ağ giden bir sistemleri var. Twitter üzerinden psikolojik harp uyguluyorlar" dedi. Türkiye'de Twitter'daki etkin kullanıcı sayısının 3-4 milyon kişi olduğunu ifade eden Çelik, "Bu ortamda bir siyasi parti liderinin videosunun birkaç dakikada 5 milyon izlenmesi imkansız. Veriler, datalar sahte olunca hayatı Twitter'da yaşayan insanlar gerçek sonuçlara inanmıyorlar. Bu da toplumsal travmayı tetikliyor doğrunun gerçek olduğuna inanmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.


#Cafer Mahiroğlu
#CHP
#Trol
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Eren Erdem
15 dakika önce
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