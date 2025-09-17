Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP'de kurultay krizi sürerken sürpriz iddia: Özel–Kılıçdaroğlu görüşmesi gündemde

CHP'de kurultay krizi sürerken sürpriz iddia: Özel–Kılıçdaroğlu görüşmesi gündemde

10:3117/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
İddia: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta bir araya gelecek
İddia: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu bu hafta bir araya gelecek

CHP'de parti içinde sular durulmuyor... 24 Ekim’e ertelenen kurultay davası sonrası kulisler yeniden hareketlendi. Erteleme kararını “lehimize gelişmelerden biri” olarak yorumlayan partililer, şimdi de sürpriz bir buluşmayı konuşuyor. İddiaya göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile koltuğu devraldığı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir araya gelecek. Görüşmeye, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapacağı belirtiliyor.

CHP’de kurultay tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. 24 Ekim’e ertelenen kurultay davasının ardından parti kulisleri hareketlendi. Erteleme kararı sonrası sürpriz bir iddia gündeme taşındı. Buna göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir araya gelecek.


Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, iki ismin buluşmasına CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapması planlanıyor. Parti kaynakları da görüşmenin Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceğini belirtiyor.


VEKİLLERDEN GÖRÜŞME BASKISI

Parti içindeki bazı vekiller, uzun süredir Özel ile Kılıçdaroğlu’nun bir araya gelmesi için girişimlerde bulunuyor. Bu isimlerin, planlanan buluşmada aracı rol üstlendiği ifade ediliyor. Kulislerde, görüşmenin parti içindeki gerginliğin azalabileceği yönünde beklenti hakim.


HİKMET ÇETİN’DEN KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON

CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in, tartışma yaratan sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu arayarak özür dilediği öğrenildi. Çetin’in, “Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeyde temas yürüttüğünü düşünüyorum” şeklindeki ifadeleri nedeniyle pişmanlığını dile getirdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ise, “Aramanız ve sözleriniz kıymetli. Ben ‘normalleşme’ sürecine de karşıydım” diyerek yanıt verdiği aktarıldı.


LÜTFÜ SAVAŞ: YOLSUZLUKLUK VARSA ÇÖZÜM ADRESİ HUKUKTUR

Kurultayın iptali için dava açan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da mahkemenin erteleme kararının ardından açıklama yaptı. Savaş, davayı tamamen kendi iradesiyle açtığını vurgulayarak, “Kurultay sırasında delegeydim. Eğer bir yolsuzluk ya da usulsüzlük varsa bunun çözüm adresi hukuktur” dedi.


GÜRSEL TEKİN: BİZ DE İNSANIZ

CHP İstanbul İl Yönetimi’nde kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ise Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Tekin, “Karar defterinin tasdiki dışında herhangi bir girişimimiz olmadı. Her gün bir yalanı düzeltmekten bıktık. Biz de insanız, sabrımızın bir sınırı var. Nezaketimizi zorlamayın, sürekli sizin yanlışlarınızı düzeltmek zorunda değiliz” ifadelerini kullandı.



#CHP
#CHP kurultay davası
#Özgür Özel
#Kemal Kılıçdaroğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hasan Mutlu kimdir, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu neden tutuklandı?