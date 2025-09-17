CHP'de kurultay krizi sürerken sürpriz iddia: Özel–Kılıçdaroğlu görüşmesi gündemde

CHP’de kurultay tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. 24 Ekim’e ertelenen kurultay davasının ardından parti kulisleri hareketlendi. Erteleme kararı sonrası sürpriz bir iddia gündeme taşındı. Buna göre CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da bir araya gelecek.





Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, iki ismin buluşmasına CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir’in ev sahipliği yapması planlanıyor. Parti kaynakları da görüşmenin Emir’in Ankara’daki evinde gerçekleşebileceğini belirtiyor.





VEKİLLERDEN GÖRÜŞME BASKISI

Parti içindeki bazı vekiller, uzun süredir Özel ile Kılıçdaroğlu’nun bir araya gelmesi için girişimlerde bulunuyor. Bu isimlerin, planlanan buluşmada aracı rol üstlendiği ifade ediliyor. Kulislerde, görüşmenin parti içindeki gerginliğin azalabileceği yönünde beklenti hakim.





HİKMET ÇETİN’DEN KILIÇDAROĞLU'NA TELEFON

CHP’nin eski genel başkanlarından Hikmet Çetin’in, tartışma yaratan sözleri nedeniyle Kılıçdaroğlu’nu arayarak özür dilediği öğrenildi. Çetin’in, “Kemal Bey’in ‘mutlak butlan’ için en üst düzeyde temas yürüttüğünü düşünüyorum” şeklindeki ifadeleri nedeniyle pişmanlığını dile getirdiği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun ise, “Aramanız ve sözleriniz kıymetli. Ben ‘normalleşme’ sürecine de karşıydım” diyerek yanıt verdiği aktarıldı.





LÜTFÜ SAVAŞ: YOLSUZLUKLUK VARSA ÇÖZÜM ADRESİ HUKUKTUR

Kurultayın iptali için dava açan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da mahkemenin erteleme kararının ardından açıklama yaptı. Savaş, davayı tamamen kendi iradesiyle açtığını vurgulayarak, “Kurultay sırasında delegeydim. Eğer bir yolsuzluk ya da usulsüzlük varsa bunun çözüm adresi hukuktur” dedi.





GÜRSEL TEKİN: BİZ DE İNSANIZ

CHP İstanbul İl Yönetimi’nde kayyum olarak görevlendirilen Gürsel Tekin ise Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvurduğu yönündeki iddiaları yalanladı. Tekin, “Karar defterinin tasdiki dışında herhangi bir girişimimiz olmadı. Her gün bir yalanı düzeltmekten bıktık. Biz de insanız, sabrımızın bir sınırı var. Nezaketimizi zorlamayın, sürekli sizin yanlışlarınızı düzeltmek zorunda değiliz” ifadelerini kullandı.







