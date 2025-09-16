Aydın Büyükşehir Meclisinde 'kabullenememe': CHP grubu önerilen maddelere ret oyu verdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılması Belediye Meclisinde gerilime sebep oldu. Mecliste yaşanan gerginlik nedeniyle verilen ara sonrası CHP'li belediye başkanları ve bazı üyeler Meclis salonunda bulunmadığı fark edilirken, oturum ikinci kez ertelendi.
Aydın’da geçtiğimiz hafta yaşanan arbedelerden dolayı ertelenen ve bugün Özlem Çerçioğlu başkanlığında gerçekleştirilen Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi, yaşanan gerginlik sebebiyle ikinci kez ertelendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun geçtiğimiz ay Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa edip Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katılması ile başlayan meclis krizi bugün de çözülemedi. 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirilen oturumda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun partilerinden istifa etmesini protesto eden CHP’liler ile protestoya karşılık veren AK Partili taraflar arasında yaşanan arbede nedeniyle oturum 16 Eylül’e ertelenmişti. Oturum öncesi Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde alınan geniş güvenlik önlemlerine rağmen Belediye Meclisi’nde yaşanan gerginlikler nedeniyle oturum bugün de gerçekleştirilemedi. Meclis Başkanı Özlem Çerçioğlu uzun süren tartışma ve gerginlikler nedeniyle oturumu 14 Ekim Salı günü saat 18.00’e erteledi.
CHP grubu komisyonlara sevk edilmesi önerilen maddelere ret oyu verdi
Bugün saat 18.00’de başlayacak olan oturum öncesi Aydın Emniyet Müdürlüğü tarafından Aydın Büyükşehir Belediye binası girişi barikatla çevrilerek tüm girişler kontrol altına alındı. Buna rağmen meclis salonunun hıncahınç dolduğu Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. Polis ekiplerinin bina dışında ve içerisinde aldıkları geniş güvenlik önlemleri arasında gerçekleştirilen toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başkanlık etti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda CHP’li üyelerin ek gündem maddesi taleplerinin Başkan Çerçioğlu tarafından kabul görmemesi mecliste tansiyonu yükselten ilk durum olurken, CHP grubu komisyonlara sevk edilmesi önerilen maddelere ret oyu verdi.