Bayrampaşa Belediyesi’nde depremzededen rüşvet istendi iddiası: Yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı

Soruşturmanın, depremzede bir kişinin kendisinden rüşvet istediği yönünde şikayeti üzerine başlatıldığı öğrenildi. Şikayetçi kafe işletmecisi ifadesinde, "Hataylıyım, depremden sonra Bayrampaşa’ya döndüm. Belediye başkanına kafe açmak istediğimi söyledim, onay aldım. Başkan yardımcısına yönlendirdiler. Bana bir firmaya ihale edilip teslim edileceğini söylediler. Yaklaşık 2,5 milyon lira masraf yaptım. Ancak süreçte sürekli oyalandım. Benden 3 milyon lira ve yüzde 25 ortaklık istediler. Vermeyince kafe mühürlendi. Ben verilen vaatlere güvenerek bu yatırımı yaptım” dediği öğrenildi. Şikayet üzerine çalışma başlatan ekiplerin, depremzedenin hukuki işlemleri için oyalandığı, yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım sonrası kafenin açılması için bu sefer 3 milyon lira rüşvet istendiğini belirleyen ekipler, kafenin yüzde 25'inin ise Hasan Mutlu'ya verilmesi yönünde baskılar olduğunu tespit etti.