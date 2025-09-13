Bayrampaşa CHP Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda meclis üyesi Arzu Doyran da gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında 5 belediye başkan yardımcısı ve 5 belediye meclis üyesinin de bulunduğu ifade edildi. O isimler şöyle:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapıldı.