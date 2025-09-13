Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

CHP'li Bayrampaşa Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı

07:4413/09/2025, Cumartesi
G: 13/09/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 46 kişi gözaltına alındı.
Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve 46 kişi gözaltına alındı.

Bayrampaşa Belediyesi’ne düzenlenen “yolsuzluk” operasyonu kapsamında Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Mutlu ile beş yardımcısı ve beş belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

Bayrampaşa Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bayrampaşa Belediyesine yönelik "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma açıldı.


Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.


Bayrampaşa CHP Kadın Kolları Başkanı ve aynı zamanda meclis üyesi Arzu Doyran da gözaltına alındı.

BAŞKAN MUTLU'NUN 5 YARDIMCISI GÖZALTINDA

Gözaltına alınan kişiler arasında 5 belediye başkan yardımcısı ve 5 belediye meclis üyesinin de bulunduğu ifade edildi. O isimler şöyle:


Bilgehan Yağcı

Atilla Özen

Hakan Baş

Lütfi Kadıoğulları

Gündüz Kalkan



72 ADRESTE ARAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.


Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapıldı.





#bayrampaşa belediyesi
#hasan mutlu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?