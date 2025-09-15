Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman CHP’den istifa etti

Bayrampaşalı komşularıma hemşehrilerime her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim. Meclis Üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır. 2019 yılında Yıldırım Mahallesi'nde Muhtar Adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür.