Bayrampaşa Belediye Meclis Üyesi Murat Salman CHP’den istifa etti

16:3115/09/2025, Pazartesi
Murat Salman
CHP Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Salman, partisinden istifa ettiğini duyurarak bundan sonra bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğini açıkladı.

CHP Bayrampaşa Belediyesi Meclis Üyesi Murat Salman, partisinden istifa etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salman, bundan sonraki süreçte meclis üyeliğini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

"Meclis üyesi seçilmem bir partinin etkisiyle olmamıştır"

Salman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa Belediye Meclis Üyeliği görevimden kendi isteğimle ayrılıyorum. Bundan sonra yoluma bağımsız meclis üyesi olarak devam edeceğim. Görev yaptığım süre boyunca kendi kişisel menfaat ve çıkarlarım için kimseden bir şey talep etmedim, bundan sonrada kimseden bir destek talebim yoktur.
Bayrampaşalı komşularıma hemşehrilerime her türlü yardımcı olabilmek, onların çıkar ve menfaatlerini korumak, kollamak ve yerine getirmek için görevime aynı kararlılıkla devam edeceğim. Meclis Üyesi seçilmem sadece bir partinin ya da bir kesimin etkisiyle olmamıştır. 2019 yılında Yıldırım Mahallesi'nde Muhtar Adayı olduğum dönemde aldığım oyların etkisi büyüktür.
Bundan sonra bütün Bayrampaşalı hemşerilerimin meclis üyesi olmak bana güç katacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi listelerine oy veren vatandaşlarımıza destek veren tüm dostlarıma ve hemşerilerime teşekkür ediyorum. Bayrampaşa için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğim.



#Bayrampaşa Belediyesi
#CHP
#meclis
