CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38’inci Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025’teki 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptaline ilişkin Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan iptal davasında beşinci duruşması tamamlandı. Dava, mahkeme tarafından tedbirsiz bir şekilde ertelendi. Dava 24 Ekim Cuma günü görülecek.

Kritik davada mahkeme heyetinin önünde davanın reddi, bir önceki duruşmada olduğu gibi erteleme, çağrı heyeti atama ve mutlak butlan kararı verme gibi olasılıklar söz konusuydu.