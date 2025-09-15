Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç gözaltına alındı

11:0115/09/2025, Pazartesi
G: 15/09/2025, Pazartesi
Diğer
Sonraki haber
Özlem Vural Gürzel - Emre Mert Kılıç
Özlem Vural Gürzel - Emre Mert Kılıç

CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e "hakaret" suçundan gözaltına alındı.

Beykoz
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Kılıç'ın sosyal medya hesabından Gürzel'i hedef alan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Kılıç, İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince "hakaret" suçundan gözaltına alındı.


İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in "ihaleye fesat karıştırma", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlamalarından tutuklanmasının ardından Başkan Vekili seçilen Gürzel, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.



#Beykoz
#chp
#Gençlik Kolları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Eylül ayının temettü takvimi belli oldu! Kaç şirket temettü veriyor, hisse başına ne kadar ödenecek, temettü ne zaman hesaba yatacak?