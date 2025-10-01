Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 uçaklarına ilişkin açıklama: Trump'a para verdiğimizi hatırlattım

20:091/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ile görüşmesine ilişkin "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Ayrıntılar geliyor...
#Recep Tayyip Erdoğan
#Donald Trump
#F35
