Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 uçaklarına ilişkin açıklama: Trump'a para verdiğimizi hatırlattım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump ile görüşmesine ilişkin "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım, ne olacağını takip ediyoruz" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
