Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Trump ve Erdoğan, Beyaz Saray'da F-16 ve F-35'lerin satışını da görüştü. Türkiye'nin hava savunması için önemli olan bu iki uçakla ilgili son durum ne? Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası F-16 ve F-35'lerde son durum ne? Türkiye F-16 ve F-35 alacak mı? İşte konuya ilişkin son bilgiler.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki zirve Beyaz Saray'da gerçekleşti. Görüşme iki saati aşkın sürdü. İki liderin görüşme öncesi yaptığı açıklamalara göre, F-16 ve F-35 alımı, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması, Halkbank Davası, ABD'nin Türkiye'ye ticari yaptırımları ile Türkiye'nin Rusya'dan petrol ürünleri alımı ana gündemi oluşturdu.
Türkiye F-16 ve F-35 alacak mı?
ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede Türkiye'nin hava savunması için önemli görülen F-16 ve F-35 savaş uçakları ile ilgili son durum da ele alındı.
Trump, görüşme öncesinde yapılan açıklama sırasında bir gazetecinin önceki ABD yönetimlerinin Türkiye'ye Patriot füzelerini satmayı reddetmesi ve F-35'ler konusundaki sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:
"Bunu tartışacağız. F 35'leri de tartışacağız. Onun F 35'leri istediğini biliyorum, biz de bunu çok ciddiye alıyoruz. Onların bazı somut ihtiyaçları var, bizim de bazı somut ihtiyaçlarımız var. Bir sonuca varacağız, günün sonunda bunları öğreneceksiniz."
"F-35 satımı yapılacak mı?" sorusuna Trump, "Evet bu konuda görüşüyoruz" dedi.
F35 önemi nedir?
Türkiye F-35 projesinin kurucu ortakları arasındaydı.
Ancak 2020'de Rus S-400 sistemleri almasının ardından programdan çıkarıldı.
F35 Özellikleri
Çift motorlu bir savaş jeti olan Eurofighter Typhoon, Eurojet EJ200 turbofan motorları kullanırken F-35 motorlarını Pratt & Whitney üretiyor ve F135-PW-100 ile F100-PW-220 motorları kullanılıyor.
F-35'in maksimum kalkış ağırlğı 27 bin 216 kg, saatteki hızı 1.975 km (mach 1.5). F-16'nın ise 16 bin 875 kg. Hayalet uçağın saatteki hızı 2 bin 414 km.