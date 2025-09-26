Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası F-16 ve F-35'lerde son durum ne? Türkiye F-16 ve F-35 alacak mı?

Türkiye F-16 ve F-35 alacak mı?





ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede Türkiye'nin hava savunması için önemli görülen F-16 ve F-35 savaş uçakları ile ilgili son durum da ele alındı.





Trump, görüşme öncesinde yapılan açıklama sırasında bir gazetecinin önceki ABD yönetimlerinin Türkiye'ye Patriot füzelerini satmayı reddetmesi ve F-35'ler konusundaki sorusuna karşılık şu yanıtı verdi:

"Bunu tartışacağız. F 35'leri de tartışacağız. Onun F 35'leri istediğini biliyorum, biz de bunu çok ciddiye alıyoruz. Onların bazı somut ihtiyaçları var, bizim de bazı somut ihtiyaçlarımız var. Bir sonuca varacağız, günün sonunda bunları öğreneceksiniz."



