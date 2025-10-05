Hamas’ın cevabı kalıcı barış için fırsat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içinde olduklarını belirterek, “İnsani yardımdan diplomatik temaslara, her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız, Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’nde konuştu.

DÜNYANIN GÜNDEMİNE TAŞIDIK

Erdoğan, Gazze’de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisinde olduklarını hatırlatarak şunları kaydetti: "İnsani yardımdan diplomatik temaslara, imkanlarımızı seferber ettik. Amacımız, Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York’ta hem de Washington’da bu yönde temaslarda bulunduk. İnsani felakete dikkat çektik. Mazlumların sesi olduk. Birleşmiş Milletler’de Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık. Amerikan Başkanı Sayın Trump’la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik.”

İSRAİL DERHAL DURMALI

Gazze’de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, MİT Başkanı’nı Katar’a, Dışişleri Bakanı’nı da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gönderdiğini dile getirdi ve şöyle devam etti: “Dün (önceki) akşam Sayın Trump’la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze’ydi. Gazze’ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas’ın Sayın Trump’ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail’in saldırılarını derhal durdurması, bu bakımdan çok önemlidir.”

Bu utanç tablosu artık son bulsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, “Hamas’ın Gazze’de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır” ifadelerini kullandı. Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti: “Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı, küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkanlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz.”

MİLLETİ DOLANDIRIP YÜZÜSTÜ BIRAKTILAR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllarca projelerimize ‘rantsal dönüşüm’ diyerek çamur attılar. ‘Rantsal dönüşüm’ iftirasıyla projelerimize kara çalanların hiçbiri 6 Şubat depremlerinde ortalıkta yoktu. En fazla 1-2 fotoğraf çektirdiler sonra sırra kadem bastılar ama biz hamdolsun tüm kapasitemizle deprem bölgesindeydik” dedi. “Bedava ev vereceğiz” diyerek, meydanlarda ahkam kesenleri ise bir daha bölgede gören ve duyan olmadığını aktaran Erdoğan, “İzmir’de, ‘TOKİ’den bile iyi olacak’ iddiasıyla başlattıkları projede de sonuç büyük bir hüsran oldu. Binlerce vatandaşın parasını aldılar, insanımızı boş yere umutlandırdılar, sonra da milleti dolandırıp yüzüstü bıraktılar. Şimdi mahkemede bunun hesabını veriyorlar. Kötüledikleri TOKİ’miz ise vatandaşa güvenli, dayanıklı, hesaplı yuvalar inşa etmeye devam ediyor” diye konuştu.

İHBAR EDENLER DE CHP’Lİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, skandalları ihbar edenlerin de yine CHP’li olduklarını vurgulayarak, “Rüşveti alan da veren de bunu ihbar eden de kendi partisinden. İhbar gelmiş, yargı ve emniyetimiz de anayasal görevini yerine getirmiş. Ne yapsalardı, yolsuzluğa sizin gibi yol mu verselerdi? Beyefendi hiç alınmasın, hiç gücenmesin, kendi cürümleri için başkalarını da hiç suçlamasın. Kaç kişinin hakkına girdilerse, kamunun kaynaklarını kimlere peşkeş çektilerse hepsinin hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler” diye konuştu. Kendilerinin 86 milyonun emanetini taşıdığını, milletin hak ve hukukuna sahip çıkmaktan kendilerini kimse alıkoyamayacağını dile getiren Erdoğan, CHP’nin başındaki zatın hiç alıkoyamayacağını, bunun takipçisi olacaklarını, her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracaklarını kaydetti.

İLK BETON DÖKÜLDÜ

Erdoğan’ın, “Sultanbeyli, hazır mıyız? Siz hazırsanız, biz de hazırız. Ya Allah, Bismillah” ifadelerini kullanmasının ardından tesisin temeline ilk beton dökülmeye başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada, “Mikser çalıştı ama zihinsel mikser değil bu biliyorsunuz. Beton mikser çalıştı” dedi. İlçe halkının metro yapılması talebi üzerine Erdoğan, “Şimdi tabii metro metro diyorsunuz. Malum bunlar metro için açılan çukurları gelip kapattılar” dedi.

METRO YAPMAK BİZİM İŞİMİZ

Alandaki vatandaşlara “Metroyu yapalım mı?” diye soran Erdoğan, vatandaşların “Yapalım.” şeklinde karşılık vermesi üzerine şunları söyledi: “Ulaştırma Bakanımız bugün Kırşehir’de, inşallah ilk kabine toplantımızda bunu masaya yatıracağız. İnşallah onların kapattığı yerleri biz açacağız, hiç endişe etmeyin. Belediye Başkanlığımızdan bu yana onlar kapattı, biz açtık. Metro yapmak bizim işimiz. Hiç endişe etmeyin. İlk kabine toplantımızda Bakanımıza gerekli talimatı vermek suretiyle inşallah adımı atacağız.”

1 milyar TL’lik yatırım

Temelini attıkları toplam 1 milyar liralık yatırımın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, gayelerinin Sultanbeylileri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: “Kadın El Emeği Pazarı’nı hizmete açtık. Yine mesleki eğitim merkezimiz SULMEK’le cam, seramik, ahşap, yazılım ve dikiş nakış gibi alanlarda kursiyerlerimizi meslek sahibi yapıyoruz. 1200 metrekare alan üzerine kurulu Orhan Gazi Polis Karakolumuzu ilçemize kazandırdık. Yıllık 250 ton üretim kapasitesine sahip kompost tesisimizi hizmete aldık. 300 noktadaki giysi kumbaralarıyla Sıfır Atık Projesi kapsamında daha temiz bir Sultanbeyli için geri dönüşüme hız verdik.”

İlçe tarihinin en büyüğü

Erdoğan, etüt sınıflarıyla, kütüphaneleriyle, spor tesisleri ve meslek edindirme kurslarıyla Hasanpaşa Gençlik Merkezi’ni de hizmete sunduklarını vurgulayarak, “26 bin metrekare inşaat alanına sahip Mehmet Akif Spor Kompleksi’yle Sultanbeyli’ye tarihinin en büyük spor yatırımını kazandırıyoruz. Olimpik yüzme havuzu, spor sahaları, kütüphane ve daha birçok sosyal alanıyla kompleksimiz inşallah ulusal ve uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapacak” dedi.

Yaptığınız tokatçılık değil mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “‘Millete yanlış yapmayın, biraz dürüst olun.’ deyince, beyler hemen rahatsız oluyor. Peki buradan soruyorum: Halkın parasını oy vaadiyle alıp bunları iç etmek tokatçılık değil midir? Bedava ev sözü verip, sonra bir daha hiç oralı olmamak dolandırıcılık değil midir? Meydanlarda bol keseden atıp tutup, sonra bunların arkasında durmamak yalancılık değil midir? Öyle ya, madem yapmayacaktınız milleti niçin umutlandırdınız? Madem çark edecektiniz vatandaşa onca sözü niçin verdiniz? Biz, bunları sizin yüzünüze çarpmayalım mı? Bunları size hatırlatmayalım mı? Bunların peşine milletimiz adına düşmeyelim mi? Kusura bakmayın, biz milletin hak ve hukukunu korumakla mükellefiz. Bu görevimizi de Allah’ın izniyle sonuna kadar yerine getireceğiz.”

HARCANAN MİLYARLAR VAR AMA ESER YOK

Yargı ve emniyet mensuplarının vazifelerini yapacaklarını aktaran Erdoğan, buna tehditlerin, hakaretlerin, yargı ve emniyeti hedef göstermelerin engel olmayacağını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ortada harcanan milyarlar var ama eser yok, hizmet yok, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı? Meblağlar büyümüş ama sorunlar küçülmemiş hatta daha da artmış. Kesilen faturaların tutarı büyürken, hizmetin kalitesi değil, suç örgütünün banka hesapları büyümüş, ahtapotun kolları büyümüş, bavulların ebadı büyümüş, bir de döviz dolu baklava kutularının hacmi büyümüş. Yetimin, öksüzün, esnafın, emekçinin, emeklinin parası bir avuç soyguncu tarafından talan edilmiş, gasbedilmiş, birilerine peşkeş çekilmiş. Bu soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Şimdi bunlar ortaya dökülünce, CHP’nin başındaki zat ‘siyasi operasyon’ diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı.











