Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Bugün İstanbul'un en güzel ilçelerinden birindeyiz. Her birinize sevdanız, coşkunuz için teşekkür ediyorum.

Sözlerimin başında hepimizin, tüm İslam dünyası ve insanlığın yakından takip ettiği bir hususa değinmek istiyorum. Gazze'de 2 yıldır devam eden soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisindeyiz. İnsani yardımdan diplomatik temaslara her alanda imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Amacımız Gazzeli kardeşlerimizi bir an önce huzura, barışa ve güvenliğe kavuşturmaktır. Geçen hafta hem New York'ta hem de Washington'da bu yönde temaslarda bulunduk. İnsani felakete dikkat çektik. Mazlumların sesi olduk. BM'e Gazzeli çocukların yaşadığı acıları fotoğraflarla tüm dünyanın gündemine taşıdık.

"Hamas daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi"

Amerikan Başkanı Sayın Trump'la da bu meseleyi detaylıca konuştuk. Barış için atılması gereken adımları değerlendirdik. Ardından MİT Başkanımızı Katar'a, Dışişleri Bakanımızı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderdim. Dün akşam Sayın Trump'la olan telefon görüşmemizin en önemli gündemi yine Gazze'ydi. Gazze'ye barışı ve istikrarı getirmekti. Hamas'ın Sayın Trump'ın barış planına verdiği cevabı memnuniyetle karşılıyoruz. Hamas, daha önce defalarca yaptığı gibi barışa hazır olduğunu gösterdi. Böylece bölgemizde kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması bu bakımdan çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir.

Tüm taraflar sorumluluk duygusuyla hareket ederse akan kanı dindirmek ve barışı tesis etmek pekala mümkündür. Tek bir masumun daha ölmemesi ve Gazzeli yavruların yüzünün gülmesi için ne yapılması gerekiyorsa Türkiye olarak bunu yapmaya devam edeceğiz.

"Umut yolcularını ülkemize getiriyoruz"

Küresel Sumud Filosu'nun umut yolcularını da ülkemize getiriyoruz. Bir saat sonra İstanbul Havalimanı'na Sumud Filosu'nun sadece Türkiye'den gidenler değil, Malezya ve farklı ülkelerden de bazı Sumud yolcuları gelen kafilenin içerisinde yerlerini alacaklar. Bir saat sonra İstanbul'a inmiş olacaklar. Rabbim, Gazze'nin huzura kavuştuğunu görmeyi bize, milletimize, Filistin davasına destek olan vicdan sahibi herkese nasip etsin diyorum. Buradan Gazzeli mazlumlara dayanışma mesajlarımızı iletiyor, Türkiye'nin her zaman yanlarında olacağını tekrar ifade ediyorum.

Sultanbeyli ile bizim aramızda hep özel bir bağ oldu. En son 31 Mart 2024 seçimlerindeki desteğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum.

Bir İstanbullu olarak eser ve hizmetlerimizle sizlerin huzurunda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede tam 50 projeye imza atan Sultanbeyli Belediyemizi huzurlarınızda tebrik ediyorum. Bu yatırımlarda emeği geçen tüm kardeşlerime de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

"Deprem ülkemizin en sancılı gerçeği"

Deprem ülkemizin en sancılı gerçeği. 6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde depreme dayanıklı binanın ne kadar önemli olduğunu gördük. Marmara'daki 5 büyüklüğündeki deprem elimizi çabuk tutmamız gerektiğini hatırlattı. Sultanbeyli'de kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdik.

Fahiş kira artışlarını dengelemek için TOKİ'yle kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Devlet olarak vatandaşımıza kiralık konut vereceğiz.