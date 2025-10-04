Erdoğan Trump'la Gazze'yi görüştü: İsrail’in saldırıları sonlandırması şart

Görüşmede, Türkiye ile ABD ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgede sulh sağlanması için çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Görüşmede, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin ilişkileri kuvvetlendirdiğini, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların önemli olduğunu belirtti.