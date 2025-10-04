Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Erdoğan Trump'la Gazze'yi görüştü: İsrail’in saldırıları sonlandırması şart

Erdoğan Trump'la Gazze'yi görüştü: İsrail’in saldırıları sonlandırması şart

04:004/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump.
Recep Tayyip Erdoğan, Donald Trump.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la karşı tarafın talebi üzerine telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile ABD ilişkileri ve Gazze’deki durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Gazze başta olmak üzere bölgede sulh sağlanması için çaba harcadığını, bu amaca yönelik girişimleri memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ZİYARET İLİŞKİLERİ KUVVETLENDİRDİ

Görüşmede, Türkiye’nin barış için diplomatik temaslarına hız verdiğini, küresel barış vizyonuna katkı sunmaya devam edeceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarını sonlandırmasının bölgede barışın tesisine yönelik girişimlerin başarısı için önemli olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinin ilişkileri kuvvetlendirdiğini, savunma sanayi başta olmak üzere her alanda iş birliğini güçlendirici adımların önemli olduğunu belirtti.




#diplomasi
#Erdoğan
#Trump
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB öğretmen atama takvimi 2025: AGS puanı ile 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? İşte atama süreci son gelişmeler