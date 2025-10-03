Umut yolcularına haydutluğu lanetliyorum

Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye şimdiden dökülmeye, hizmet noktasında iflas bayrağını çekmeye başladığını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı: “Konserinden asfaltına, reklamından imarına kadar elinizi nereye atsanız, oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor. Ortada harcanan milyarlar, on milyarlar var; ama hizmet yok, eser yok. Seçim meydanlarında, ‘Allah’ın suyundan para mı alınır’ diyorlardı; şimdi millet fahiş fiyatla bile olsa neredeyse içecek su bulamıyor. Su kamyonları, bidonlar, toplanmayan çöpler, yolda kalan otobüsler istisna olmaktan çıktı, rutin haline geldi. Bir de utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar. CHP Genel Başkanı bunlarla uğraşacağına, sabah-akşam kriz duasına çıkıyor. Öyle bir halde ki; AK Parti yıpransın, hükümet yıpransın da Türkiye’ye ne olursa olsun havasında. Bir gün bakıyorsunuz balıkları bahane ederek nükleer enerjiyi eleştiriyor; ertesi hafta Türkiye’nin doğalgaz tedarik anlaşmalarını diline doluyor. Türk Havayollarının 2 yıldır sürdürdüğü ve dünyaya ilan ettiği uçak alım görüşmelerini çarpıtarak kendince senaryolar yazıyor. Ne uluslararası ticaret bilgisi var ne de diplomasinin kurallarına vakıf. Uluslararası piyasalardan gaz almayı, bakkaldan gazoz almak kadar basit zannedecek bir cehalet çukurunda. İnşallah bir an önce kendini toparlar; biraz siyaset öğrenir.”