Umut yolcularına haydutluğu lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gazze’de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan umut yolcularına yönelik haydutluğu lanetledi. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşan Erdoğan, "Uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze’deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir" dedi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda terör devleti İsrail’in Küresel Sumud Filosu’na düzenlediği saldırıya tepki gösterdi. Sözlerine “Gazze’de, çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkati çekmek ve Filistinli mazlumlara insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik haydutluğu lanetliyorum” diye başlayan Erdoğan, “İsrail yönetiminin, uluslararası sularda seyreden sivillere yönelik düzenlediği bu saldırı, soykırım kadrosunun Gazze’deki insanlık suçlarını gizlemek için nasıl bir cinnet halinde olduğunu bir kere daha ispat etmiştir” ifadelerini kullandı.
TÜM UMUT YOLCULARININ YANINDAYIZ
CHP’DEKİ KAVGALAR BİZDE YAŞANMAZ
TBMM’nin açılışından firar ettiler
- Yaz boyunca Terörsüz Türkiye sürecine dair bilgilendirme yaptıklarını ifade eden Erdoğan, “Halkımızın nabzını tuttuğumuz buluşmalarda topladığımız öneri, tespit ve eleştirilere göre değerlendirmelerimizi yapıyoruz” dedi. TBMM’nin önceki gün yapılan yeni dönem açılışına değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Meclis’teki atmosfer umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Dünkü (önceki günkü) tabloyu, çok kıymetli bulduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Tabii, ana muhalefet partisinin daha ilk gününde, uyduruk bir bahane üreterek Meclis’i kırıp kaçması aslında bunların tıynetlerinin de zihniyetlerinin de görülmesini sağlamıştır.”
KANTİN SOLCULUĞU
- “Bunların siyaset yapma tarzı maalesef işte böyle. Kendilerini hiç geliştiremiyorlar. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. Burada asıl üzüntü verici durum, yapılan ayıbın doğrudan Meclis’e ve millete karşı olmasıdır. CHP, en büyük saygısızlığı bize değil; bizden daha ziyade dillerinden düşürmedikleri milli iradeye ve Gazi Meclis'e karşı sergilemiştir. Ne yazık ki CHP, ortaya saçılan onca pisliğe rağmen belediyeleri soyup soğana çeviren suç örgütünün vesayetinden halen çıkamadı. Türkiye’nin ana muhalefet partisinin demokratik siyaset yerine; rüşvet, irtikap, iltimas, yolsuzluk, sahtekarlıkla anılması utanç verici olduğu kadar, Türk demokrasisi adına endişe vericidir. Anlaşılan, CHP safralarından kurtulmadıkça, ana muhalefet görevini de layıkıyla ifa edemeyecektir. CHP ve ekürilerinin firar ettiği özel oturum, demokrasimizin eriştiği olgunluğu görmemiz bakımından da önemli bir fırsat bizlere sundu.”
Gaz almayı gazoz almak zannediyor!
- Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye şimdiden dökülmeye, hizmet noktasında iflas bayrağını çekmeye başladığını vurgulayan Erdoğan, şu değerlendirmeleri yaptı: “Konserinden asfaltına, reklamından imarına kadar elinizi nereye atsanız, oradan bir yolsuzluk skandalı fışkırıyor. Ortada harcanan milyarlar, on milyarlar var; ama hizmet yok, eser yok. Seçim meydanlarında, ‘Allah’ın suyundan para mı alınır’ diyorlardı; şimdi millet fahiş fiyatla bile olsa neredeyse içecek su bulamıyor. Su kamyonları, bidonlar, toplanmayan çöpler, yolda kalan otobüsler istisna olmaktan çıktı, rutin haline geldi. Bir de utanmadan bize itibar dersi vermeye kalkıyorlar. CHP Genel Başkanı bunlarla uğraşacağına, sabah-akşam kriz duasına çıkıyor. Öyle bir halde ki; AK Parti yıpransın, hükümet yıpransın da Türkiye’ye ne olursa olsun havasında. Bir gün bakıyorsunuz balıkları bahane ederek nükleer enerjiyi eleştiriyor; ertesi hafta Türkiye’nin doğalgaz tedarik anlaşmalarını diline doluyor. Türk Havayollarının 2 yıldır sürdürdüğü ve dünyaya ilan ettiği uçak alım görüşmelerini çarpıtarak kendince senaryolar yazıyor. Ne uluslararası ticaret bilgisi var ne de diplomasinin kurallarına vakıf. Uluslararası piyasalardan gaz almayı, bakkaldan gazoz almak kadar basit zannedecek bir cehalet çukurunda. İnşallah bir an önce kendini toparlar; biraz siyaset öğrenir.”