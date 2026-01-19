Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Valiliği yeni tedbiri duyurdu: Kuryeler yarın da trafiğe çıkamayacak

İstanbul Valiliği yeni tedbiri duyurdu: Kuryeler yarın da trafiğe çıkamayacak

15:4519/01/2026, Pazartesi
G: 19/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
İstanbul Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
İstanbul Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği, "Kar yağışı nedeniyle alınan ağır tonajlı kamyonların trafiğe çıkış yasağı bugün saat 16.00 itibariyle, kuryelerin trafiğe çıkış yasağı yarın saat 10.00 itibariyle sona erecek" açıklamasında bulundu.

İstanbul Valiliği, kar yağışı nedeniyle saat 10.00'dan itibaren ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışının yasaklandığını duyurdu.Valilikten yapılan yeni açıklamada, ağır taşıtlar saat 16.00'dan itibaren normale dönecek.

Kuryeler için ise trafiğe çıkış yasağının 20 Ocak Salı günü saat 10.00'a kadar süreceği bildirildi.



#istanbul valiliği
#kar yağışı
#kurye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatlarında son durum! 19 Ocak 2026 benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?