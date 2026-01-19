Yeni Şafak
3 ili birbirine bağlayan kara yolunda ulaşım durdu: Trafiğe kapatıldı

15:1319/01/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kayseri-Malatya ve Kahramanmaraş yolu ulaşıma kapandı
Kayseri-Malatya ve Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu bölgede devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı. Ekipler, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri’de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunda Pınarbaşı-Gürün arası, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ise Pınarbaşı-Göksun arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, ulaşımı da olumsuz etkiliyor. Birçok bölgede mezra ve köylere ulaşımda güçlük çekilirken, kara yollarından da ulaşımın durduğu haberleri geliyor.

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Çift yönlü kapatıldı

Olumsuz hava şartları nedeniyle Kayseri-Malatya kara yolunda Pınarbaşı-Gürün arası, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda ise Pınarbaşı-Göksun arası çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Ekipler, yoğun kar ve tipi nedeniyle çift yönlü kapanan Kayseri-Malatya kara yolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Karayolları ve belediye ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.





#trafik
#Kayseri
#Malatya
#Kahramanmaraş
YASAL UYARI

