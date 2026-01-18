Yeni Şafak
Bartın’da kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

23:39 18/01/2026, Pazar
Bartın haberleri: Kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollar açıklandı

Bartın’ın Ulus ilçesi ile Kastamonu’nun Pınarbaşı arasındaki kara yolu, kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulus-Pınarbaşı kara yolunun 0-25 kilometre arasındaki bölümü, yoğun kar yağışı nedeniyle akşam saat 18.00 sıralarında ulaşıma kapandı. Bölgede tipinin de etkili olması nedeniyle kar temizleme çalışmalarının yürütülemediği öğrenilirken, ulaşımın çevredeki alternatif güzergahlara yönlendirildi bildirildi.

Çevredeki köylerin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise sürücüler uyarıldı. Yapılan bir paylaşımda, "Yoğun kar yağışı sebebiyle 37-78 KKNo’lu Ulus (Şirinler)-(Bartın-Kastamonu) il sınırı- Pınarbaşı il yolunun 0-25 km’leri arası, saat 18.00 itibarıyla tüm taşıt trafiğine kapatılmıştır. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaktadır. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" denildi.

Karlı yolda kayan otomobil karşı şeritten gelen araçla çarpıştı: 6 yaralı

Bartın’da karlı yolda kayan araç, karşı şeritten gelen araçla çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın-Karabük kara yolu Kirazlıkköprü Barajı mevkiinde seyir halindeki bir otomobil, kayarak karşı şeritten gelen otomobille çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

