Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kar nedeniyle yola düştü: Beton mikseri çarptı

Kar nedeniyle yola düştü: Beton mikseri çarptı

23:5518/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kazayla ilgili inceme başlatıldı.
Kazayla ilgili inceme başlatıldı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı. Kazada yaralanan E.H.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde beton mikserinin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.G. (46) idaresindeki 44 ACM 754 plakalı beton mikseri, kar nedeniyle kayarak yola düşen yaya E.H.T.’ye çarptı. Kazada yaralanan E.H.T., olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Malatya
#yaya
#kar
#beton mikseri
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Galatasaray Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?