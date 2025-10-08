Yeni Şafak
'Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahasının ABD'ye devredileceği' iddiası yalanlandı

Halil Akkoç
12:018/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
'Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD’ye devredileceği' iddia edilmişti.
Bazı basın yayın organlarında 'Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD’ye devredileceği' iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada,
"Bazı basın yayın organlarında yer alan "Eskişehir Beylikova Nadir Toprak Elementleri (NTE) sahasının ABD’ye devredileceği" yönündeki iddialar tamamen asılsızdır."
denildi.
"Beylikova Nadir Toprak Elementleri sahası, Türkiye’nin madencilik tarihindeki en stratejik keşiflerinden biridir ve bu alandaki çalışmalar yerli ve millî imkânlarla yürütülmektedir."
ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
  • "Eti Maden tarafından kurulan pilot tesis faaliyettedir; endüstriyel üretim hazırlıkları da ülkemizin tam egemenliği ve millî çıkarları doğrultusunda sürmektedir.
  • Aksi yöndeki iddialar, Türkiye’nin stratejik maden politikalarını hedef alan manipülatif ve yönlendirme amaçlı girişimlerdir.
  • Kamuoyunun resmî açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren iddia ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."


