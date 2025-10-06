Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere Avrupa'da sivil gemiye saldırı provokasyonu düzenleyecek

Rusya Dış İstihbarat Servisi: İngiltere Avrupa'da sivil gemiye saldırı provokasyonu düzenleyecek

16:466/10/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
SVR'den, İngiltere'nin Avrupa'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.
SVR'den, İngiltere'nin Avrupa'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), İngiltere'nin Avrupa'da sivil gemiye saldırı provokasyonu düzenlemeyi planladığını ileri sürdü.

SVR'den, İngiltere'nin Avrupa'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

İngiltere'nin Avrupa'da sivil gemiye saldırı provokasyonu düzenlemeyi planladığı öne sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İngilizlerin planına göre Ukrayna ordusu safında savaşan bir hain Rus grubu, Avrupa'daki limanlardan birinde Ukrayna'ya ait bir gemiye veya yabancı bir sivil gemiye saldırı düzenlemeye kalkışacak. Grup üyeleri, sabotaj eğitimi için İngiltere'ye ulaştırıldı. Yakalanacak teröristlerin, Moskova'nın talimatıyla hareket ettiği açıklanacak."

SVR'nin açıklamasında bu provokasyonun, Ukrayna'ya askeri desteğin ve Avrupa'nın askerileştirilmesi sürecinin devamı amacıyla planlandığı iddia edildi.



#Avrupa
#İngiltere
#provokasyon
#Rusya
#Ukrayna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS EK TERCİH SONUÇLARI SON DAKİKA SORGULAMA EKRANI 2025: ÖSYM YKS 2. (ek) tercih sonucu TIKLA ÖĞREN