Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Beyaz Saray'da

20:3817/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Zelenski, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi
ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Lideri Zelenski, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trumpla bir araya gelerek Ukrayna-Rusya arasındaki savaşa dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Görüşmede, Zelenski Trump'ın barışı sağlayabileceğini umduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Lideri Zelenski'yi kapıda karşıladı oval ofise geçen ikili basın açıklamasında bulundu.


ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada Hindistan ve Macaristan'ın Rusya'dan doğalgaz alımını durduracağını duyurdu. Trump,
"Hindistan ve Macaristan ilginç bir koalisyon. Hindistan, Rusya doğalgazını artık satın almayacak Macaristan lideri ise çok büyük bir lider ve onun için de zor ve limanları yok. Artık Rusya'dan petrol almayacaklar."
ifade etti.

Ya ABD'nin ihtiyacı olursa?"

Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski, ABD'den Tomahawkları istediklerini dile getirirken Trump buna ihtiyaç olmayacağını öne sürerek şu ifadelerde bulundu:
"Paranın da ötesinde Tomahawk'a ihtiyacımız var bunları sağlayabilmek kolay değil, çok büyük silahlardan bahsediyoruz ve muhtemelen Tomahawk'a gerek kalmadan savaşı bitireceğiz diye düşünüyorum. Benim de ülke olarak tamamen hazırlıklı olmamızı sağlamak için bir sorumluluğum var. Ya ABD çatışmaya girerse ve Tomahawk’lara ihtiyaç olursa ne olacak? Tomahawklar etkileyici, yıkıcı ve çok tehlikeli silahlar, biz ülkemizi korumak için gereken şeyleri vermek istemiyoruz. Dünyanın en büyük ordusuna sahibiz. Biz bu savaşın bitmesini istiyoruz. Orta doğu halloldu, sıra Ukrayna'da. Şimdiye kadar 8 savaş bitirdim Rusya-Ukrayna Savaşı 9. savaş olacak."

Trump, dün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 2.5 saat süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.


Ukrayna Lideri Zelenski yapılan ortak basın açıklamasında Başkan Trump'ın Ukrayna için de barış elde edebileceğini ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Trump'a müzakere meselesinde güvendiğini dile getirerek
"Başkan Trump bu süreçte Orta doğu'da ateşkesi sağladı ve Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkesi de sağlayabileceğini gösterdi. Putin müzakere masasına oturmalı."
ifadelerini kullandı.



