Kremlin'den son dakika Trump zirvesi açıklaması: İki hafta içinde olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ilaç fiyatlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok faydalı geçtiğini belirtti. ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği görüşmenin gelecek hafta yapılacağını söyleyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ne zaman görüşeceği sorusunu, "Yaklaşık iki hafta içinde diyebilirim. Yarın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğim ve kararımızı vereceğiz" diye yanıtladı.





Rusya-Ukrayna Savaşı’nı daha kolay şekilde çözebileceğini düşündüğünü vurgulayan Trump, bugüne kadar savaşı durdurmayı başaramadığı için hayal kırıklığı yaşadığını aktardı. Trump, "Bunun çok hızlı olacağını düşündüm ve öyle de başladı. Toplamda sekiz savaşı bitirdim, bu sayı yediydi ve şimdi sekiz yaptık, bu sayıyı dokuza çıkaracağız” diye konuştu.





ABD Başkanı Trump, Hamas'ın Gazze'deki bazı çetelere yönelik düzenlediğini iddia ettiği saldırılara ilişkin de değerlendirmede bulundu. Trump açıklamasında, "Orada olan biteni izliyorum, neler olacağını göreceğiz. Durum sakinleşti. Burası çok zor bir bölge. Hamas'ın taahhüdünü biliyoruz ve bu taahhüdü yerine getireceklerini varsayıyorum. Umarım öyle olur. Bugün bazı cesetleri geri getirdiler ama aynı zamanda gerektiği gibi davranacaklarını da söylediler. Öyle davranıp davranmayacaklarını göreceğiz, gerektiği şekilde davranırlarsa sorun yok, davranmazlarsa biz hallederiz" ifadelerini kullandı.





