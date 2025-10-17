Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Amerika
Kremlin'den son dakika Trump zirvesi açıklaması: İki hafta içinde olabilir

Kremlin'den son dakika Trump zirvesi açıklaması: İki hafta içinde olabilir

13:4117/10/2025, Cuma
G: 17/10/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

ABD Başkanı Donald Trump, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapacağımız görüşme 2 hafta içinde olabilir” dedi. Kremlin de, Putin-Trump zirvesinin iki hafta içinde ya da daha geç olabileceğini duyurarak hiçbir şeyin ertelenmemesi gerektiğini vurguladı. Kremlin ayrıca zirveden önce birçok sorunun çözülmesi gerektiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te ilaç fiyatlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin çok faydalı geçtiğini belirtti. ABD heyetine Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun başkanlık edeceği görüşmenin gelecek hafta yapılacağını söyleyen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ne zaman görüşeceği sorusunu, "Yaklaşık iki hafta içinde diyebilirim. Yarın Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğim ve kararımızı vereceğiz" diye yanıtladı.


Rusya-Ukrayna Savaşı’nı daha kolay şekilde çözebileceğini düşündüğünü vurgulayan Trump, bugüne kadar savaşı durdurmayı başaramadığı için hayal kırıklığı yaşadığını aktardı. Trump, "Bunun çok hızlı olacağını düşündüm ve öyle de başladı. Toplamda sekiz savaşı bitirdim, bu sayı yediydi ve şimdi sekiz yaptık, bu sayıyı dokuza çıkaracağız” diye konuştu.


ABD Başkanı Trump, Hamas'ın Gazze'deki bazı çetelere yönelik düzenlediğini iddia ettiği saldırılara ilişkin de değerlendirmede bulundu. Trump açıklamasında, "Orada olan biteni izliyorum, neler olacağını göreceğiz. Durum sakinleşti. Burası çok zor bir bölge. Hamas'ın taahhüdünü biliyoruz ve bu taahhüdü yerine getireceklerini varsayıyorum. Umarım öyle olur. Bugün bazı cesetleri geri getirdiler ama aynı zamanda gerektiği gibi davranacaklarını da söylediler. Öyle davranıp davranmayacaklarını göreceğiz, gerektiği şekilde davranırlarsa sorun yok, davranmazlarsa biz hallederiz" ifadelerini kullandı.


Kremlin de duyurdu

Kremlin, Putin-Trump zirvesinin iki hafta içinde ya da daha geç olabileceğini duyurarak hiçbir şeyin ertelenmemesi gerektiğini gerektiğini vurguladı. Kremlin ayrıca zirveden önce birçok sorunun çözülmesi gerektiğini duyurdu.

#Donald Trump
#Gazze
#ABD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tarım Kredi Market indirimli ürünleri duyurdu: 17-20 Ekim 2025 Tarım Kredi Kooperatifi Market indirim kataloğunda neler var?