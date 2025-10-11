Nobel Trump hayranına

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya karşı mücadelesiyle tanınan muhalefet lideri Maria Corina Machado’ya verildi. Machado, "Venezuela'daki özgürlüğe ve demokrasiye bağlılığı" için ödülünü Trump'a ithaf etti. Nobel'in kendisine verilmesi gerektiğini söyleyen Trump, X hesabından Machado’yu kutladı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığından beri sekiz savaşı bitirdiği iddiasıyla Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları karşılık bulmadı. Norveç’in başkenti Oslo’daki Nobel Enstitüsü dün herkesi şaşırtan bir açıklamayla 2025 yılı için Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado kazandı. Venezuela'da Maduro yönetimine karşı muhalefetin başını çeken ve ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren Machado'ya Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi, "Trump'a vermemek için Venezuelalı muhaliflere sığındılar" yorumuna neden oldu. Trump yönetiminin son dönemde Venezuela'da Maduro yönetimini hedef alan politikalarının hemen ardından böyle bir ödülün verilmesi, ABD Başkanı'na mesaj olarak da değerlendirildi. Çünkü Machado daha önce yaptığı bir açıklamada, "Venezuela'daki özgürlüğe ve demokrasiye bağlılığı" için Trump'a teşekkür etmişti. Bu yıl TIME dergisinin "En Etkili 100 Kişi" listesinde de yer alan Machado hakkındaki tanıtım yazısını bizzat ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio kaleme almıştı.
TRUMP'A İTHAF ETTİ
Machado, ödülünü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf etti. Machado yaptığı paylaşımda"Bu ödülü, Venezuela'nın acı çeken halkına ve davamıza verdiği kararlı destek için Başkan Trump'a ithaf ediyorum” ifadelerini kullandı.
YUMUŞAK TEPKİ GÖSTERDİ
ABD Başkanı Donald Trump, Machado’nun Nobel Barış Ödülü’ne layık görülmesine ilişkin Truth Social hesabından yaptığı paylaşım da Nobel Komitesi'nin ABD Başkanı'nın şimşeklerini çekmeme konusunda başarılı olduğunu gösterdi. Trump, yaptığı paylaşımda, beklenenin aksine yumuşak bir tonla, "Demokrasi aktivisti Maria Corina Machado, rejime karşı protesto eden yüz binlerce insanla birlikte Venezuela halkının sesini ve iradesini barışçıl bir şekilde dile getiriyor. Bu özgürlük savaşçılarına zarar verilmemeli; güvenli bir biçimde hayatta kalmaları gerek!" ifadelerini kullandı. Ödülün açıklanmasından hemen sonra Beyaz Saray'ın resmi X hesabından yapılan paylaşımda New York Post gazetesinin Gazze'de ateşkesi verdiği manşet sayfası ile birlikte Trump'ın "Başkan olarak en büyük arzum dünyaya barış ve istikrar getirmektir" sözlerinin kullandığı görüldü.