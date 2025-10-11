Nobel Trump hayranına

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığından beri sekiz savaşı bitirdiği iddiasıyla Nobel Barış Ödülü'nün kendisine verilmesi gerektiğine yönelik açıklamaları karşılık bulmadı. Norveç’in başkenti Oslo’daki Nobel Enstitüsü dün herkesi şaşırtan bir açıklamayla 2025 yılı için Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı muhalefet lideri Maria Corina Machado kazandı. Venezuela'da Maduro yönetimine karşı muhalefetin başını çeken ve ülkeyi iç savaşın eşiğine getiren Machado'ya Nobel Barış Ödülü'nün verilmesi, "Trump'a vermemek için Venezuelalı muhaliflere sığındılar" yorumuna neden oldu. Trump yönetiminin son dönemde Venezuela'da Maduro yönetimini hedef alan politikalarının hemen ardından böyle bir ödülün verilmesi, ABD Başkanı'na mesaj olarak da değerlendirildi. Çünkü Machado daha önce yaptığı bir açıklamada, "Venezuela'daki özgürlüğe ve demokrasiye bağlılığı" için Trump'a teşekkür etmişti. Bu yıl TIME dergisinin "En Etkili 100 Kişi" listesinde de yer alan Machado hakkındaki tanıtım yazısını bizzat ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio kaleme almıştı.