Donald Trump: İspanya NATO'dan atılmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın NATO'dan atılması gerektiğini savundu.

Trump, Beyaz Saray'da Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı ağırladı.

Stubb ile Oval Ofis'te basın toplantısı düzenleyen Trump, İspanya'yı hedef aldı.

İspanya'ya yönelik NATO'dan atma tehdidi

NATO üyelerinden savunma harcamalarını yüzde 2'den yüzde 5'e çıkarmaları yönünde talepte bulunduğunu hatırlatan Trump, bu isteğinin neredeyse oybirliğiyle kabul edildiğini söyleyerek, "Bir tane uyuşuk vardı. O da İspanya. Arayıp neden uyuşukluk yaptıklarını öğrenmeniz gerekiyor." dedi.

Trump konuşmasının devamında ise, "Belki de onları NATO’dan atmak gerekir." ifadelerini kullandı.

İspanya Meclisi onayladı: İsrail'e silah ambargosu uygulanacak

İspanya, son dönemde İsrail’e karşı tutumunu belirgin biçimde sertleştirdi. Hükümet, Gazze’deki sivil kayıplar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’e yönelik dokuz maddelik bir önlem paketi açıklamıştı.

Bu kapsamda İspanya, İsrail’e silah satışını tamamen yasaklama kararı aldı. İspanyol limanlarının İsrail ordusuna yakıt taşıyan gemilere geçiş izni vermesi engellendi ve İsrail devlet uçaklarının hava sahasına girişi kısıtlandı. İşgal altındaki topraklarda üretilen ürünlerin ülkeye ithalatı yasaklandı.

Parlamento da bu kararlara paralel olarak tam bir silah ambargosu uygulamaya geçti.

İspanya'da Meclis, İsrail'e silah ambargosu uygulama kararını onayladı.

İspanya'nın Filistin tutumu

İspanya, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar sonrası Tel Aviv’deki büyükelçisini geri çağırarak diplomatik tepki göstermişti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in “iki devletli çözüm olmayacak” açıklamasını reddederek, barış için Filistin devletinin tanınmasının şart olduğunu vurgulamıştı.

Geçtiğimiz yılın mayıs ayında da İspanya, Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını duyurmuştu.







