Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
İspanya Kültür Bakanı Urtasun'dan Eurovision açıklaması: “İsrail katılırsa İspanya yarışmada yer almamalı”

İspanya Kültür Bakanı Urtasun'dan Eurovision açıklaması: “İsrail katılırsa İspanya yarışmada yer almamalı”

15:3115/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İspanya, İsrail'in kabul edilmesi halinde Eurovision'a katılmayacağının işaretini verdi
İspanya, İsrail'in kabul edilmesi halinde Eurovision'a katılmayacağının işaretini verdi

İspanya Kültür Bakanı Ernest Urtasun, Gazze'de soykırım yapan İsrail'in Eurovision'dan dışlanmaması durumunda birçok Avrupa ülkesi gibi İspanya'nın da bu şarkı yarışmasına katılmaması gerektiğini savundu.

Urtasun, İspanya devlet radyosu RNE'ye yaptığı açıklamada, İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımından duyduğu endişeyi dile getirerek,
"İrlanda, Slovenya, İzlanda ve Hollanda'nın yaptığı gibi, İsrail'i yarışmadan atamazsak İspanya da katılmamalı."
dedi.
La Vuelta bisiklet yarışının Madrid'deki final etabının İsrail karşıtı gösterilerden dolayı yarıda kesilmesini hatırlatan Urtasun
, "Kültürel ve sportif aktiviteler soykırımı aklamamalı. Kültürel ve sportif organizasyonlar bir soykırımı normalleştirmemeli."
ifadesini kullandı.

İspanya'da koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakının Sözcüsü de olan Kültür Bakanı Urtasun, partisinin girişimiyle İspanya'nın son aylarda İsrail'e karşı daha kararlı tutum aldığını öne sürdü.

Urtasun, ayrıca İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını reddeden ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisini (PP) eleştirerek,
"PP, dış politika konularında tam bir güvenilirlik eksikliği gösteriyor. Rusya'nın dışlanmasına karar verildiğinde hiçbir zaman şikayet ettiklerini duymadım ama İsrail için aynı tavırları yok."
şeklinde konuştu.

İrlanda, Slovenya, Hollanda İsrail'in kabul edilmesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmayacaklarını duyurdu

İsrail'in iştirakine izin verilmesi durumunda 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını veya katılım durumunu değerlendireceğini açıklayan ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Birçok ülkenin kamu yayıncısı kuruluşu, Gazze'de soykırıma devam eden İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesi halinde kendi ülkelerinin yarışmaya katılmayacağını açıkladı.

İrlanda, Slovenya, Hollanda net şekilde İsrail'in kabul edilmesi halinde gelecek yıl Eurovision'a katılmayacaklarını duyururken, İzlanda, Belçika ve İspanya da benzer şekilde hareket edeceklerinin işaretlerini verdi.



#Ernest Urtasun
#İspanya
#İsrail
#Eurovision
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul’da hangi metro hattı Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı? U logolu metrolar hangileri?