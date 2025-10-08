Yeni Şafak
İspanya Meclisi onayladı: İsrail'e silah ambargosu uygulanacak

Hüseyin Berk
20:478/10/2025, Çarşamba
G: 8/10/2025, Çarşamba
İspanya Meclis Genel Kurulu'ndaki oturumda Başbakan Pedro Sanchez de yer aldı.
Gazze'deki soykırıma karşı attıkları adımlarla tüm dünyanın takdirini kazanan İspanya'da Meclis, İsrail'e tam bir silah ambargosu uygulama kararını onayladı.

İspanya, son dönemde İsrail’e karşı tutumunu belirgin biçimde sertleştirdi. Hükümet, Gazze’deki sivil kayıplar ve insan hakları ihlalleri nedeniyle İsrail’e yönelik dokuz maddelik bir önlem paketi açıklamıştı.

Bu kapsamda İspanya, İsrail’e silah satışını tamamen yasaklama kararı aldı. İspanyol limanlarının İsrail ordusuna yakıt taşıyan gemilere geçiş izni vermesi engellendi ve İsrail devlet uçaklarının hava sahasına girişi kısıtlandı. İşgal altındaki topraklarda üretilen ürünlerin ülkeye ithalatı yasaklandı.

Parlamento da bu kararlara paralel olarak tam bir silah ambargosu uygulamaya geçti.

İspanya'da Meclis, İsrail'e silah ambargosu uygulama kararını onayladı.

Sumud Filosu'na saldırı sonrası büyükelçi geri çağrıldı

İspanya, Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırılar sonrası Tel Aviv’deki büyükelçisini geri çağırarak diplomatik tepki göstermişti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in “iki devletli çözüm olmayacak” açıklamasını reddederek, barış için Filistin devletinin tanınmasının şart olduğunu vurgulamıştı.

