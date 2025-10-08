Flamenko ile Filistin için tek yürek

Arşiv.
İspanya Ankara Büyükelçiliği ve Muğla Fahri Konsolosluğu’nca, bugün Ankara’da CSO Tarihi Salon’da, yarın ise İstanbul AKM Tiyatro Salonu’nda flamenko gösterisinin de yer aldığı yardım etkinliği düzenlenecek.
“Rüzgar Gibi Özgür Filistin İçin Tek Yürek” isimli etkinlikten elde edilecek bilet geliri, Gazze’deki trajediyi vurgulamak ve dayanışmayı güçlendirmek için Türk Kızılay aracılığıyla Gazze halkına bağışlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da Filistin halkına desteğini göstermek amacıyla başkentte CSO Tarihi Salon’da düzenlenecek etkinliğe katılacak.
#Filistin
#Gazze
#Aktüel