Filistinli sanatçıların eserleri İstanbul Kültür Yolu Festivali'nde sanatseverlerle buluştu

Halil Akkoç
12:377/10/2025, Salı
G: 7/10/2025, Salı
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Hâlâ Yaşıyorum” sergisini gezdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Hâlâ Yaşıyorum” sergisini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen “Hâlâ Yaşıyorum” sergisini gezdi. Polat Piyalepaşa Çarşı’da sanatseverlerle buluşan sergi, Filistinli sanatçıların yaşadıkları acıları, direnişi ve umudu sanatın diliyle anlattıkları eserlerden oluştu.

Polat Piyalepaşa Çarşı’da sanatseverlerle buluşan sergi, Filistinli sanatçıların yaşadıkları acıları, direnişi ve umudu sanatın diliyle anlattıkları eserlerden oluştu. Üç bölüm halinde hazırlanan sergide “Hâlâ Yaşıyorum”, “Filistin Benim Vatanım” ve “Ben Yıkılmayacağım” temaları işlendi.

Festivalin İstanbul durağında yer alan sergi, Filistin halkının yaşadığı trajedilere karşı sanatın bir direniş ve hafıza aracı olabileceğini güçlü biçimde vurguladı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

  • “Filistinli sanatçıların sesine, sanatın diliyle kulak verdik.
  • İstanbul Kültür Yolu Festivalimiz kapsamında düzenlenen ve yoğun ilgi nedeniyle festival sonrasında da açık olan “Hâlâ Yaşıyorum” sergisini gezdik.
  • Filistinli sanatçıların eserleri, yaşanan acıların, direnişin ve umudun izlerini taşıyor. Her bir tablo, bir milletin hafızasını, köklerini ve var olma mücadelesini sanatın evrensel diliyle anlatıyor.
  • Bu anlamlı günde, bu anlamlı sergi, savaşın karanlığına rağmen insan ruhunun üretmeye, direnmeye ve anlatmaya devam ettiğini gösteriyor.
  • Sanatın birleştirici gücüyle, adaletin ve insanlığın yanında olmayı sürdürüyoruz.”

Sergide Maisara Baroud, Khaled Hourani, Nabil Anani ve 11. Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülü sahibi Sliman Mansour gibi önemli Filistinli sanatçıların eserleri yer aldı. Küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği sergi, Filistinli sanatçıların Türkiye’de ilk kez bir araya geldiği en kapsamlı sergi olma özelliğini taşıdı.

Adını, Gazze’de yaşayan sanatçı Maisara Baroud’un dijital çizimlerinden alan sergi, sanatın evrensel diliyle Filistin halkının hafızasını, köklerini ve umudunu görünür kıldı.

