Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru: Efes, Side ve Galata Kulesi'nde gece ziyareti 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Efes, Side ve Galata Kulesi'nde gece ziyareti 2 Kasım'a kadar uzatıldı





Ersoy, "Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor. Gelen yoğun talep üzerine ise, Side Örenyeri, Galata Kulesi ve Efes Örenyeri’nde gece ziyaretlerini 2 Kasım’a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum." dedi.