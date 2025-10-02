Yeni Şafak
Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru: Efes, Side ve Galata Kulesi'nde gece ziyareti 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Gece müzeciliğinde ziyaretçi rekoru: Efes, Side ve Galata Kulesi'nde gece ziyareti 2 Kasım'a kadar uzatıldı

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:222/10/2025, Perşembe
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2025 yılı gece müzeciliği sezonunda 550 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını duyurdu.

Bakan Ersoy paylaşımında, Gece müzeciliğimiz bu yıl da büyük bir ilgi gördü ve 1 Ekim itibarıyla sona erdi. 'Üç… İki… Bir…' Işıklar yandığında, tarih yeniden hayat buluyor... Binlerce yıllık Efes, geceyle birlikte adeta ikinci bir doğuşu yaşıyor. Sütunlar, taşlar ve ihtişamlı yapılar; gökyüzünün karanlığında ışıkla birleşerek bambaşka bir anlam kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Efes, Side ve Galata Kulesi'nde gece ziyareti 2 Kasım'a kadar uzatıldı


Ersoy, "Bu yıl 550 binden fazla misafirimizi ağırladığımız gece müzeciliğimiz, kültürümüzün sadece gündüz değil, gecenin büyüsünde de nasıl görkemle parladığını herkese gösteriyor. Gelen yoğun talep üzerine ise, Side Örenyeri, Galata Kulesi ve Efes Örenyeri’nde gece ziyaretlerini 2 Kasım’a kadar uzatıyoruz. Kültür ve tarihimizin geceyle buluştuğu bu eşsiz deneyime herkesi davet ediyorum." dedi.

2 Kasım'a kadar uzatıldı


1 Ekim itibarıyla sona eren gece müzeciliği uygulaması, yoğun talep üzerine Efes Örenyeri, Side Örenyeri ve Galata Kulesinde gece ziyaretleri 2 Kasım’a kadar devam edecek.

Rekor ziyaretçi sayısı


Bakanlığın verilerine göre, 2025 yılı Haziran-Eylül döneminde düzenlenen gece müzeciliği uygulamasında yaklaşık 550 bin ziyaretçi ağırlandı. En çok ziyaret edilen noktalar arasında Efes Örenyeri, Galata Kulesi ve Pamukkale Hierapolis Örenyeri öne çıktı.

Gece müzeciliği, ziyaretçilere antik yapıları ve müzeleri gündüzden farklı bir atmosferde deneyimleme imkânı sunarak kültür turizmine yeni bir boyut kazandırıyor.

