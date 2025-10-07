Afife Ödülleri’nde ıslıklanmıştı: Sükun Işıtan Yeni Şafak’a konuştu “Başarı ortada”

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü alan oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, konuşmasında DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür etti. Işıtan’ın sözlerini ıslıklarla ve bağırışlarla kesen sanatçılar, teşekküre tepki gösterdi. Kimi sanatçılar salonu terk ederken kimisi jüriyi eleştiren sözler sarf etti. Tören sonrası Yeni Şafak’a konuşan Işıtan, şunları söyledi: “Sanat camiasında ilginç şekilde lobiler oluşturulmuş. Ve bu lobiler bir çeşit mahalle baskısı kurmaya çalışıyor. Ben bugün bu mahalle baskısına karşı Devlet Tiyatrosu'nun ne şekilde durduğunu anlatmaya çabaladım. Çünkü başarı ortada. Salondaki sanatçı arkadaşlarımızın tepkilerini biraz kişisel buluyorum. Benim için son derece güvenilir olan Afife jürisinin bunu görmesi, görünür kılması çok değerli. Elbette ki genel müdürüm ve aynı zamanda da çok değerli dostum olan Tamer Karadağlı'ya büyük bir gururla ve içtenlikle teşekkür ettim. İnsanlar buna karşı çıkıyorsa o onların tarzıdır, onların tavrıdır.”