Afife Ödülleri’nde ıslıklanmıştı: Sükun Işıtan Yeni Şafak’a konuştu “Başarı ortada”

Halime Kirazlı
12:587/10/2025, Salı
Tamer Karadağlı'nın adını anınca ıslıklanmıştı.
Dün akşam Afife Tiyatro Ödülleri’nde Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür ettiği için ıslıklanan oyuncu Sükun Işıtan, Yeni Şafak’a konuştu. Işıtan “Mahalle baskısına karşı Devlet Tiyatrosu'nun ne şekilde durduğunu anlatmaya çabaladım. Çünkü başarı ortada” dedi.

27. kez düzenlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri, dün akşam sahiplerine verildi. Afife’ye, adaylıklarıyla öne çıkan Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları (DT) oyunu “Medea Material” damga vurdu. Yedi dalda aday gösterilen oyun; Yılın Başarılı Yönetmeni, Yılın En Başarılı Oyunu, Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu, Yılın En Başarılı Işık Tasarımı ve Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı ödüllerini aldı.

Sanat camiası lobileşti

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu ödülünü alan oyuncu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, konuşmasında DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür etti. Işıtan’ın sözlerini ıslıklarla ve bağırışlarla kesen sanatçılar, teşekküre tepki gösterdi. Kimi sanatçılar salonu terk ederken kimisi jüriyi eleştiren sözler sarf etti. Tören sonrası Yeni Şafak’a konuşan Işıtan, şunları söyledi: “Sanat camiasında ilginç şekilde lobiler oluşturulmuş. Ve bu lobiler bir çeşit mahalle baskısı kurmaya çalışıyor. Ben bugün bu mahalle baskısına karşı Devlet Tiyatrosu'nun ne şekilde durduğunu anlatmaya çabaladım. Çünkü başarı ortada. Salondaki sanatçı arkadaşlarımızın tepkilerini biraz kişisel buluyorum. Benim için son derece güvenilir olan Afife jürisinin bunu görmesi, görünür kılması çok değerli. Elbette ki genel müdürüm ve aynı zamanda da çok değerli dostum olan Tamer Karadağlı'ya büyük bir gururla ve içtenlikle teşekkür ettim. İnsanlar buna karşı çıkıyorsa o onların tarzıdır, onların tavrıdır.”



