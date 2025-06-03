Afife Tiyatro Ödülleri'nde adaylar belli oldu: Devlet Tiyatroları 13 adaylıkla zirvede

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri bu yıl 27. kez verilecek. 6 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin adayları ve özel ödül sahipleri açıklandı. Sıkı rekabetin olacağı listeye Devlet Tiyatroları oyunları damga vurdu. Yönetmenliği Ayşe Emel Mesci'nin yaptığı Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları Oyunu "Medea Material" yedi adaylıkla Afife Tiyatro Ödülleri'nin en çok aday gösterilen oyunu oldu. Geçen kasım ayında prömiyer yapan oyun, Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi), Yılın En Başarılı Işık Tasarımı, Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı, Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı, Yılın En Başarılı Kadın oyuncusu, Yılın En Başarılı Yönetmeni, Yılın En Başarılı Oyunu dallarında aday gösterildi. Onu altı adaylıkla yine İstanbul Devlet Tiyatroları oyunu "Kapıların Dışında", beş adaylıkla ise İBB Şehir Tiyatroları oyunu "Ağrı Dağı Efsanesi" izledi. Yılın En Başarılı Oyunları dalında "Mek’an"ın "9/8’lik Kıyamet"i, "Moda Sahnesi"nin "Hizmetçiler"i, "Echoes Sahne & Ma Platform"un "Khora"sı, "İstanbul Devlet Tiyatrosu & Ankara Devlet Tiyatrosu"nun "Medea Material"i, "2383Yapım"ın "Tebdil"i yarışacak. Yılın En Başarılı Yönetmeni dalında ise adaylar şöyle: "Ayşe Emel Mesci-Medea Material", "Güray Dinçol-Haberci", "Salih Usta-Khora", "Volkan M. Sarıöz-Kapıların Dışında", "Yiğit Sertdemir-Ağrı Dağı Efsanesi"