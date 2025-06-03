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Afife Tiyatro Ödülleri'nde adaylar belli oldu: Devlet Tiyatroları 13 adaylıkla zirvede

Afife Tiyatro Ödülleri'nde adaylar belli oldu: Devlet Tiyatroları 13 adaylıkla zirvede

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
10:573/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Afife Tiyatro Ödüllerine Devlet Tiyatroları damgası
Afife Tiyatro Ödüllerine Devlet Tiyatroları damgası

27. kez düzenlenecek Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri'nin adayları belli oldu. Devlet Tiyatroları’nın “Medea Material” ve “Kapıların Dışında” oyunları, toplam 13 dalda ödüle aday gösterildi.

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri bu yıl 27. kez verilecek. 6 Ekim'de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek etkinliğin adayları ve özel ödül sahipleri açıklandı. Sıkı rekabetin olacağı listeye Devlet Tiyatroları oyunları damga vurdu. Yönetmenliği Ayşe Emel Mesci'nin yaptığı Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları Oyunu "Medea Material" yedi adaylıkla Afife Tiyatro Ödülleri'nin en çok aday gösterilen oyunu oldu. Geçen kasım ayında prömiyer yapan oyun, Yılın En Başarılı Hareket Düzeni (Koreografisi), Yılın En Başarılı Işık Tasarımı, Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı, Yılın En Başarılı Sahne Tasarımı, Yılın En Başarılı Kadın oyuncusu, Yılın En Başarılı Yönetmeni, Yılın En Başarılı Oyunu dallarında aday gösterildi. Onu altı adaylıkla yine İstanbul Devlet Tiyatroları oyunu "Kapıların Dışında", beş adaylıkla ise İBB Şehir Tiyatroları oyunu "Ağrı Dağı Efsanesi" izledi. Yılın En Başarılı Oyunları dalında "Mek’an"ın "9/8’lik Kıyamet"i, "Moda Sahnesi"nin "Hizmetçiler"i, "Echoes Sahne & Ma Platform"un "Khora"sı, "İstanbul Devlet Tiyatrosu & Ankara Devlet Tiyatrosu"nun "Medea Material"i, "2383Yapım"ın "Tebdil"i yarışacak. Yılın En Başarılı Yönetmeni dalında ise adaylar şöyle: "Ayşe Emel Mesci-Medea Material", "Güray Dinçol-Haberci", "Salih Usta-Khora", "Volkan M. Sarıöz-Kapıların Dışında", "Yiğit Sertdemir-Ağrı Dağı Efsanesi"

Özel ödül Birkiye'ye

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri jürisi, tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü Metin Deniz'e, oyun yazarlarına adanan Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü ise "9/8’lik Kıyamet" isimli oyunuyla Şamil Yılmaz’a verilecek. Komedi ya da müzikal dalındaki oyunlara verilen Haldun Dormen Özel Ödülü’ne "Afife" oyunuyla Tiyatro Afife&Zorlu PSM layık görülürken, Yapı Kredi Özel Ödülü’nün sahibi ise Mehmet Birkiye oldu.

Aday seçim süreci dikkatle yürütüldü

Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Aslı Yılmaz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “33 kişilik jüri ekibimiz toplam 266 oyun izledi. Canlılığı ve çeşitliliğiyle dikkat çeken bir sezon deneyimledik. Jüri üyeleri, bu çeşitliliği kapsayıcı bir yaklaşımla değerlendirebilmek amacıyla; izleyiciyle kurulan bağ, düşünsel derinlik ve ifade arayışları gibi birçok niteliği gözeterek dikkatli ve özverili bir çalışma yürüttü.”



#Medea Material
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#Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri
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