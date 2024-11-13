İstanbul DT’den üç yeni oyun

Kasım ayına dolu bir programla giren İstanbul Devlet Tiyatroları, bu ay üç yeni oyunu izleyiciyle buluşturacak. 16 Kasım’da Medea-Material, 20 Kasım’da Işıltılı Haşerat, 28 Kasım’da ise Mumyalar seyirci karşısına çıkacak. Sezon boyunca tüm oyunlar AKM Tiyatro Salonu, Mecidiyeköy Büyük Sahne, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne, Üsküdar Tekel Sahnesi, Üsküdar Stüdyo Sahne, Garibaldi Salon 2 ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyun programı için devtiyatro.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Kalbimiz Gazze” temalı “Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali” başladı. Açılış programında TRT World’ün “Kutsal İşgal” (Holy Redemption) belgeseli gösterildi. Programa katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, festivalde sergilenecek her eserin, Gazze için atılan bir özgürlük adımı, manipülasyonlara karşı gerçekliğe çağrı ve Filistinlilerin haklı mücadelesine sanatsal bir destek olduğunu vurguladı. Çeşitli etkinliklerle devam edecek festival 15 Kasım’da sona erecek.