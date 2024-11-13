Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
İstanbul DT’den üç yeni oyun

İstanbul DT’den üç yeni oyun

04:0013/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

Kasım ayına dolu bir programla giren İstanbul Devlet Tiyatroları, bu ay üç yeni oyunu izleyiciyle buluşturacak. 16 Kasım’da Medea-Material, 20 Kasım’da Işıltılı Haşerat, 28 Kasım’da ise Mumyalar seyirci karşısına çıkacak. Sezon boyunca tüm oyunlar AKM Tiyatro Salonu, Mecidiyeköy Büyük Sahne, Mecidiyeköy Stüdyo Sahne, Üsküdar Tekel Sahnesi, Üsküdar Stüdyo Sahne, Garibaldi Salon 2 ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Oyun programı için devtiyatro.gov.tr adresi ziyaret edilebilir.


6. Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali” başladı

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen “Kalbimiz Gazze” temalı “Bingöl Uluslararası Kısa Film Festivali” başladı. Açılış programında TRT World’ün “Kutsal İşgal” (Holy Redemption) belgeseli gösterildi. Programa katılan Vali Ahmet Hamdi Usta, festivalde sergilenecek her eserin, Gazze için atılan bir özgürlük adımı, manipülasyonlara karşı gerçekliğe çağrı ve Filistinlilerin haklı mücadelesine sanatsal bir destek olduğunu vurguladı. Çeşitli etkinliklerle devam edecek festival 15 Kasım’da sona erecek.




#istanbul
#tiyatro
#festival
#sanat

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın hava nasıl olacak? 13 Kasım 2024 Meteoroloji yarınki hava durumu tahminleri