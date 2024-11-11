Yapay zekâyı zulme direniş için kullanabiliriz

Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) “Yapay Zekâ ve Kadın” temalı 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde adil bir dünya için yapay zekâ tartışıldı. Aile içindeki geleneksel rolleri nasıl değiştirdiğinden, kadınların refahı için yapay zekâ kullanımına kadar farklı başlıklarda oturumlar düzenlendi. Zirvede ana oturumlarla eş zamanlı “Yapay Zekâ Destekli Soykırım: Gazze” başlığında söyleşiler yapıldı. Oturumda, İslamofobi çalışmalarıyla bilinen hukukçu, yazar ve aktivist Prof. Dr. Khaled A. Beydoun, Filistinli foto muhabiri ve grafiti sanatçısı Belal Khaled ve TRT Uluslararası Haber Yayınları Dijital Kanal Koordinatörü Hatice Banu Acar, yapay zekânın İsrail soykırımında nasıl kullanıldığına yönelik bilgiler verdi.





Belal Khaled

SUÇLAR DA ARAŞTIRILABİLİR

Filistinlilerin direnişini ve yaşadığı zorlukları gerek fotoğrafları gerek belgesel çalışmaları gerekse grafitiyle dünyaya duyuran Filistinli sanatçı Belal Khaled, Yeni Şafak’a konuştu. Sanatçı, İsrail’in yapay zekâyı sivilleri hedef alma ve sahte bilgi yayma aracı olarak kullandığını, fakat Filistinlilerin sesini duyurmak için de bu teknolojinin kullanılabileceğine işaret etti. Khaled, “Yapay zekâ araçlarının, Filistinlilerin seslerini dünyaya duyurmalarına, daha fazla içerik üretmelerine ve Gazze’de kadınlara yönelik işlenen suçların araştırılmasında yardımcı olacağına inanıyorum. Filistinliler ve Filistin’e destek veren kişiler, yapay zekâ araçlarıyla sanat eserleri ve içerikler üretebilir, doğrudan çeviriler yapabiliriz. Ayrıca, yapay zekâ, farklı bölgelerdeki suçları araştırmak için de kullanılabilir” dedi.





HİKÂYELERİ DUYURMAK İÇİN ETKİLİ BİR SEÇENEK

Belgesel çalışmaları yaparken, her zaman hikâyelere ulaşamadıklarını, insanların sürekli öldürüldüğünü söyleyen sanatçı, 5 yaşındaki Hind Rajab’ın hikâyesini yapay zekâ sayesinde duyurduklarını ifade etti. Khaled, Gazze’de ailesinin arabasına ateş açılan altı yaşındaki Hind Rajab’ın sesinin dünyaya duyurulması için bir proje yaptıklarını söyleyerek, şunları aktardı: “Oradaki durumu simüle etmek için yapay zekâ kullandık. Ortam, araba, yollar, sesler nasıldı? Yapay zekâ, başka türlü belgeleyemeyeceğimiz pek çok sahneyi yaratmamıza olanak sağladı. Gazze’deki çalışmalarımızda, kadınların savaş esnasında yaşadığı zorlukları, çocuklarını kaybetmelerini, sanat, müzik, bilim gibi dersler verdiklerini, küçük fabrikalar kurarak tişörtler ve kapüşonlular dikerek çocuklar için üretim yaptıklarını belgeledik. İşgalciler, gazetecilerin özgür haber yapmasına izin vermiyor. Halktan duyduğumuz hikâyeleri dünyaya gösterebilmek için, yapay zekâyı kullanabiliriz.”





DÜNYAYA GÖSTERECEK BİR ŞEYLERE İHTİYAÇLARI VAR

Filistinli sanatçı, İsrail’in yapay zekâ destekli dronelarıyla yaşadığı bir olayı şu sözlerle anlattı: “Nasser Hastanesi’ne bir drone gönderdiler. Birisi konuşuyormuş gibi bir ses duyduk, Filistin aksanına benziyordu. İnsanları hastaneden çıkarmak, bölgeden ayrılmaya zorlamak için bu sesleri tercih ediyorlar. Yapay zekâ kullanarak sahte video ve fotoğraflar hazırlıyorlar. Çünkü sahte olsa bile, dünyaya gösterecek bir şeylere ihtiyaçları var”











