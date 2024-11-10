Yapay zekayı eğitmemiz lazım

İsrail Gazze'deki soykırımını uygularken yapay zekayı da kullanıyor. Filistinli Girişimci Direktör Nour Naim, İsrail'in Gazze'deki soykırımında yapay zeka kullanımı, savaş suçlarını daha etkili bir şekilde işlemek için etik dışı bir araç haline geldiğini söyledi. Naim sözlerini şöyle sürdürdü: “Lavender, Where’s Daddy ve Gospel gibi yapay zeka teknolojileriyle, tüm aileler yok edilirken, şehirler yıkıldı. İsrail ayrıca, kadınları hedef alarak kişisel bilgilerini toplamak, cihazlarını hacklemek ve yüz tanıma teknolojisi ile onları izlemek amacıyla yapay zekayı kullanıyor. Bu uygulamalar, uluslararası hukuka ve insan haklarına tamamen aykırı.”