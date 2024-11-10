Yapay zekayı eğitmemiz lazım

KADEM tarafından bu yıl 6’ncı kez düzenlenen Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’nde yapay zekanın kadınların yaşamına etkisi masaya yatırıldı. Kadınların işe alım süreçlerinde yapay zeka ile ayrımcılığa uğradığını belirten uzmanlar, yapay zekanın eğitilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
KADEM tarafından ‘Yapay Zeka ve Kadın’ temasıyla düzenlenen 6’ncı Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi ikinci gününde de devam etti. Farklı ülkelerden uzman ve akademisyenlerin katıldığı zirvede yapay zekanın kullanımı avantaj ve dezavantajları masaya yatırıldı. Zirvede düzenlenen “Yapay Zeka, Bilgi Üretimi ve Algoritmalar” başlıklı panelde konuşan Batman Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ömer Faruk Ertuğrul, yapay zeka ile yürütülen iş alım süreçlerinde kadınların ayrımcılığa uğradığını söyledi. Ertuğrul, iş bulma konusunda kadınların erkeklerden daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunu anlattı.
BİLGİ DEPOSU HALİNE GELDİ
Yapay zekanın bir bilgi deposu haline geldiğini söyleyen BM Veri, Yapay Zeka ve Sorumlu Teknoloji Şefi Lambert Hogenhout ise, “İnsanlar yapay zekaya bir soru soruyorlar ve bunun karşılığında aldığı cevaba güveniyorlar. Bu nedenle yapay zekanın nelerle beslendiği, bu bilgi deposuna nelerin yüklendiği çok önemli” dedi. Bir yapay zeka motoruna doktor ve hemşire örneği sorulduğunda doktoru erkek, hemşireyi ise otomatik olarak kadın olarak tanımladığını ifade eden Hogenhout, “Yapay zekayı nasıl beslerseniz karşılığını da o şekilde alıyorsunuz. Dolayısıyla bunu değiştirmenin yolu yapay zekayı eğitmekten geçiyor” diye konuştu.
KADINLARIN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Teknolojide çok fazla kadın olmadığını gördükten sonra kendi işini kurduğunu ifade eden Innovative Solution Partners INC kurucusu Mariyah Saifuddin,“Yapay zekanın kadınlar üzerine olumlu etkileri de var. Gezi rotası, kafeler, restoranlar için rota oluşturma konusunda yapay zekanın yardımları var. Çalışanlar ise, yapay zekanın onların işlerini elinden alacağından korkuyorlar. Oysa ki işinde yapay zeka kullanmayan insanlar işi konusunda tehlike altında. İş sahibi olan kadınların bu dönemde erkekleri ikiye katladığını görüyoruz. Kadın girişimciler yapay zekayla tüm sosyal medya hesaplarını yönetebiliyor” değerlendirmesi yaptı.
Soykırım yapıyorlar
- İsrail Gazze'deki soykırımını uygularken yapay zekayı da kullanıyor. Filistinli Girişimci Direktör Nour Naim, İsrail'in Gazze'deki soykırımında yapay zeka kullanımı, savaş suçlarını daha etkili bir şekilde işlemek için etik dışı bir araç haline geldiğini söyledi. Naim sözlerini şöyle sürdürdü: “Lavender, Where’s Daddy ve Gospel gibi yapay zeka teknolojileriyle, tüm aileler yok edilirken, şehirler yıkıldı. İsrail ayrıca, kadınları hedef alarak kişisel bilgilerini toplamak, cihazlarını hacklemek ve yüz tanıma teknolojisi ile onları izlemek amacıyla yapay zekayı kullanıyor. Bu uygulamalar, uluslararası hukuka ve insan haklarına tamamen aykırı.”