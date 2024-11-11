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Türk Filmleri Özbekistan'da

Türk Filmleri Özbekistan'da

04:0011/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkan Şoray
Türkan Şoray

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen programla "Türk Filmleri Haftası" başladı. Özbek sinemaseverlerin büyük ilgi gösterdiği programın onur konuğu ise Türkan Şoray oldu. Şoray'ın 46 yıl önce Özbekistan'a gelişi ve oynadığı filmlerden bölümlerin gösterildiği etkinlikte, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Mahkamova, Türkan Şoray'a Sinema Onur Ödülü’nü verdi. Türk Filmleri Haftası'nda, "Son Akşam Yemeği", "Nefes: Yer Eksi İki", "Aşk Mevsimi", "An", "Daha İyi Bir Yarın" isimli filmler gösterilecek.


Dayı’nın yeni hikâyesinden ilk fragman

  • İlki 2021 yılında çekilen “Dayı: Bir Adamın Hikâyesi”nin devam filmi, “Dayı 2”nin ilk fragmanı yayınlandı. Başrolünde Ufuk Bayraktar’ın yer aldığı filmi Uğur Bayraktar yönetti. Film, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini konu alıyor. Yapımını Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın üstlendiği film, 7 Şubat'ta vizyona girecek. İzleyicilerine unutulmaz bir aksiyon deneyimi sunmaya hazırlanan yapımda, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.



#Türk Sineması
#özbekistan
#sanat
#aktüel

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