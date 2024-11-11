Türk Filmleri Özbekistan'da

İlki 2021 yılında çekilen “Dayı: Bir Adamın Hikâyesi”nin devam filmi, “Dayı 2”nin ilk fragmanı yayınlandı. Başrolünde Ufuk Bayraktar’ın yer aldığı filmi Uğur Bayraktar yönetti. Film, adil ve sevilen bir kabadayının hikâyesini konu alıyor. Yapımını Diopter Film, Ubay Film Yapım ve Net Sanat’ın üstlendiği film, 7 Şubat'ta vizyona girecek. İzleyicilerine unutulmaz bir aksiyon deneyimi sunmaya hazırlanan yapımda, Ergül Miray Şahin, Reha Özcan, Cem Özer, Yıldıray Şahinler gibi birçok başarılı oyuncu rol alıyor.